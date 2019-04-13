Sudan'da geçici yönetim: El Beşir rejiminin kökünü kazıyacağız

Sudan'da Geçici Askeri Konseyi Başbakanlığını üstlenen Abdülfettah Burhan, ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiğini açıkladı. Göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında Burhan, darbe ile devrilen Ömer el Beşir döneminde demir parmaklıkların arkasına koyulan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını duyurdu. Askeri konseyin en fazla iki yıl içerisinde iktidarı sivil bir yönetime devredeceğini söyleyen Burhan, geçici konseyin gücünün barış ve güvenliği sağlamakla sınırlı olacağını vurguladı. Sudan’daki siyasi hareketlere de seslenen Burhan, müzakere yolunu seçmelerini ve şiddetten uzak durmalarını istedi.

Geçiş dönemine liderlik edecek olan Burhan, Sudan'da Ömer el Beşir rejiminin ve ona ait tüm sembollerin kökünü kazıyacaklarını vurguladı. Burhan, "Devlet kuruluşlarının yasa çerçevesinde yeniden yapılandırılacağını açıklıyorum. Rüşvetle savaş ile rejimin ve onun sembollerinin kökünü kazıma sözü veriyorum" dedi.

İki günde iki istifa

Darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçmesinden bir gün sonra koltuğunu bırakmıştı.

Ömer el Beşir yönetimine son veren darbe sonrası Sudan'dan iki gün içerisinde iki istifa kararı geldi. Darbenin lideri olarak görülen Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçmesinden bir gün sonra koltuğunu bıraktığını açıkladı. Darfur'da soykırım gerçekleştiren milis güçleri desteklediği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alıyordu.

İkinci istifa, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin başında yer alan Salah Gosh oldu. El Beşir'e en yakın isimlerden birisi olan Gosh, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım, savaş suçu suçlamalarıyla hakkında soruşturma açtığı isimler arasında yer alıyor.

Eylemler sürüyor

Ömer el Beşir rejiminin etkili iki isminin istifası sokaktaki protesto eylemlerini dindirmeye yetmedi. Göstericiler sivil bir hükümet göreve gelene dek sokakları terk etmeyeceklerini söylüyor. Gösterilerin başını çeken gruplar arasında yer alan Sudan Profesyoneller Birliği talepleri karşılanana kadar gösterileri sürdürme çağrısı yaptı. Görgü tanıkları, binlerce kişinin başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandığını belirtiyor.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar, 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüştü. Ülkede aralık ayından beri devam eden protestolar sonucu Ömer el Beşir, tutuklanarak güvenli bir yere götürülmüştü. İktidarın protesto edildiği gösterilerde resmi verilere göre, bugüne kadar 49 kişi yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteği ile askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir, Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. İnsanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle El Beşir hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

dpa/ÖA,EC

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