  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Hartum Havalimanı'ndan siyah bulutlar yükseliyor - (17.04.2023)
Çatışmaların yaşandığı Sudan'ın başkent Hartum'da, havalimanından siyah bulutlar yükseliyor - (17.04.2023)Fotoğraf: Str/REUTERS
PolitikaSudan

Sudan'da ateşkese uyulmuyor

27 dakika önce

İki haftadan bu yana çatışmaların devam ettiği Sudan'da taraflar, alınan ateşkes kararına uymuyor. Ülkede şu ana dek en az 75 bin kişinin göçe zorlandığı belirtiliyor.

https://p.dw.com/p/4Qhy0

Sudan'da, geçen Perşembe üç gün uzatılması kararlaştırılan ateşkese taraflar Cumartesi günü de uymadı. Görgü tanıkları başkent Hartum'da, sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları ile uçak savar ve topçu atışları görüldüğünü, kentin bazı bölgelerinden de siyah dumanlar yükseldiğini belirtiyor.

Böylelikle Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda üçüncü haftaya girilmiş oldu.

Sudan'da taraflar arasındaki çatışmalar 15 Nisan'da başlamış ve böylece Batı ülkelerinin de destek verdiği demokrasiye dönüş çabalarına büyük bir darbe vurulmuştu. Geride kalan iki hafta içinde çatışmalarda en az 512 kişinin öldüğü, 4 bin 200 kişinin de yaralandığı ve aynı zamanda çok sayıda hastanenin tahrip edildiği bildiriliyor. Sudan'da vatandaşları bulunan ülkelerin tahliye faaliyetleri ise geçen hafta içinde büyük oranda tamamlandı.

Sudan'daki çatışmalarda ağır hasar gören, başkent Hartum'un kuzeyindeki kapalı pazar binası ve önünden geçen bir araç - (27.04.2023)
Sudan başkenti Hartum'un kuzeyinde ağır hasar gören kapalı pazar binasıFotoğraf: Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

75 bin kişi göçe zorlandı, 96 sivil öldü

Halk için de durum giderek zorlaşıyor. Çok sayıda insanın gıda, yakıt, su ve elektriğe erişmede büyük güçlükler yaşadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmaların başlamasının ardından geçen bir haftalık sürede 75 binden fazla insan yaşadığı yerden göçe zorlandı. Yine BM tarafından yapılan açıklamalarda, geçen Pazartesi gününden bu yana ülkenin batısında çeşitli kabileler arasında yaşanan çatışmalarda en az 96 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan bu gelişmeler Sudan'da çok uzun süre istikrarsızlığa neden olan Darfur sorununun yeniden canlanması endişesini doğuruyor. 2003 yılında ülkede Arap olmayan milis gruplar tarafından, başkent Hartum'daki hükümete karşı isyan başlatılmış ve Cancavid isimli Arap milisler de, söz konusu isyancılarla mücadele etmişti. Uzun yıllar süren ve yaklaşık 300 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmaların ardından 2020 yılında barış anlaşması imzalanmıştı.

Reuters / ET,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sırtı dönük çok sayıda polis memuru

Ankara merkezli soruşturmada 15 ilde eş zamanlı operasyon

Hukuk ve Adalet2 saat önce
Toplam sayfa sayısı 1, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika3 saat önce
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre3 saat önce
Anayasa Mahkemesi binası - Ankara

AYM'den kadınların soyadına ilişkin tarihi karar

AYM'den kadınların soyadına ilişkin tarihi karar

Hukuk ve Adalet28 Nisan 2023
Almanya'nın Hürth kentinde, 14 Mayıs Seçimleri için sandık başında oy kullanan bir kişi

Süddeutsche: Seçimlere hile karıştırılması ihtimal dışı

Süddeutsche: Seçimlere hile karıştırılması ihtimal dışı

Politika28 Nisan 2023
Konya'da çarşı içi

Konya: AKP'nin kalesinde oy değişimi olur mu?

Konya: AKP'nin kalesinde oy değişimi olur mu?

Politika28 Nisan 2023
Ukrayna'da bir seçimi takip eden AGİT gözlemcileri

AGİT ve Avrupa Konseyi 14 Mayıs için geliyor

AGİT ve Avrupa Konseyi 14 Mayıs için geliyor

Politika27 Nisan 2023
Ana sayfaya dön