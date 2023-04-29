Sudan'da ateşkese uyulmuyor

İki haftadan bu yana çatışmaların devam ettiği Sudan'da taraflar, alınan ateşkes kararına uymuyor. Ülkede şu ana dek en az 75 bin kişinin göçe zorlandığı belirtiliyor.

Sudan'da, geçen Perşembe üç gün uzatılması kararlaştırılan ateşkese taraflar Cumartesi günü de uymadı. Görgü tanıkları başkent Hartum'da, sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları ile uçak savar ve topçu atışları görüldüğünü, kentin bazı bölgelerinden de siyah dumanlar yükseldiğini belirtiyor.

Böylelikle Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda üçüncü haftaya girilmiş oldu.

Sudan'da taraflar arasındaki çatışmalar 15 Nisan'da başlamış ve böylece Batı ülkelerinin de destek verdiği demokrasiye dönüş çabalarına büyük bir darbe vurulmuştu. Geride kalan iki hafta içinde çatışmalarda en az 512 kişinin öldüğü, 4 bin 200 kişinin de yaralandığı ve aynı zamanda çok sayıda hastanenin tahrip edildiği bildiriliyor. Sudan'da vatandaşları bulunan ülkelerin tahliye faaliyetleri ise geçen hafta içinde büyük oranda tamamlandı.

Sudan başkenti Hartum'un kuzeyinde ağır hasar gören kapalı pazar binası Fotoğraf: Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

75 bin kişi göçe zorlandı, 96 sivil öldü

Halk için de durum giderek zorlaşıyor. Çok sayıda insanın gıda, yakıt, su ve elektriğe erişmede büyük güçlükler yaşadığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmaların başlamasının ardından geçen bir haftalık sürede 75 binden fazla insan yaşadığı yerden göçe zorlandı. Yine BM tarafından yapılan açıklamalarda, geçen Pazartesi gününden bu yana ülkenin batısında çeşitli kabileler arasında yaşanan çatışmalarda en az 96 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan bu gelişmeler Sudan'da çok uzun süre istikrarsızlığa neden olan Darfur sorununun yeniden canlanması endişesini doğuruyor. 2003 yılında ülkede Arap olmayan milis gruplar tarafından, başkent Hartum'daki hükümete karşı isyan başlatılmış ve Cancavid isimli Arap milisler de, söz konusu isyancılarla mücadele etmişti. Uzun yıllar süren ve yaklaşık 300 bin kişinin ölümüne neden olan çatışmaların ardından 2020 yılında barış anlaşması imzalanmıştı.

Reuters / ET,JD

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