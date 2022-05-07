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Fotoğraf: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Stoltenberg'den Rusya'ya nükleer silah uyarısı

3 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta nükleer sailah kullanılmaması yönünde uyardı. Stoltenberg, Ukrayna'da savaşın "aylar hatta yıllarca" sürebileceğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna savaşında nükleer silah  kullanmaması yönünde uyarıda bulundu.

Olası bir nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve böyle bir savaşın hiç başlamaması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Bizim mesajımız açık: Nükleer silahların kullanılmasının ardından bizim açımızdan sadece kaybedenler olacaktır" şeklinde konuştu.

Rusya'nın nükleer silahlar ile ilgili retoriğini de eleştiren Stoltenberg, bunun "sorumsuzca ve saygısızca" olduğunu söyledi. Stoltenberg, İttifakın elinde savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın nükleer silahları daha yüksek bir alarm seviyesine geçirdiği ile ilgili bir kanıt olmadığının ise altını çizdi.

Nükleer silah uzmanı: Nükleer savaş olasılığı arttı

Stoltenberg: Savaş yıllarca sürebilir

NATO Genel Sekreteri ayrıca Batılı ülkelerden Ukrayna'da ağır silah gönderilmesi yönündeki çabalarını artırmalarını istedi. Stoltenberg, gazeteye açıklamasında, "Uzun dönemde Ukrayna Sovyet döneminden kalma silahlarla savunmasını sağlayamaz, modern batılı silahlara geçmesi gerekir" diye konuştu.

Ukrayna savunmasının ancak bu şekilde başarılı olabileceğini belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın kendisini "aylar hatta yıllarca sürebilecek" bir savaşa hazırlaması gerektiğini belirterek, "Böyle bir savaş için Ukraynalı askerlerin cesareti ve dayanıklılığı yeterli olmaz. Batı'nın uzun dönemli askeri desteği gerekli" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 5 milyon 700bin kişi Ukrayna'yı terk etti. 3 milyondan fazla Ukraynalının Polonya'ya sığındığı belirtilirken, yaklaşık 850 bin Ukraynalı da Romanya'ya gitti. BM'nin verilerine göre, 700 binden fazla Ukraynalı ise Rusya'ya kaçtı.

EPD/BÖ,GY

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