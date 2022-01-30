Stoltenberg: Ukrayna'ya muharip birlik göndermeyi planlamıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi durumunda ittifakın nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun birlikleri harekete geçirip geçirmeyeceği ile ilgili bir soruya "NATO'nun Ukrayna'ya muharip birlik gönderme gibi bir planı yok. Biz destek sağlamaya odaklanıyoruz" şeklinde yanıt verdi. Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına dikkat çeken Stoltenberg, "NATO üyeleri ile Ukrayna gibi güçlü ve çok değer gören partnerler arasında fark var. Bu konuda şüphe yok" şeklinde konuştu.

İngiltere asker sayısını iki katına çıkaracak

Batılı ülkelerin açıklamalarına göre, Rusya Ukrayna sınırına 100 bin dolayında asker konuşlandırdı. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ın ilhaki gibi Ukrayna'yı da işgale hazırlanması ihtimali Batılı ülkelerde kaygı yaratıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları üzerine NATO geçen hafta Doğu Avrupa'daki askeri varlığın güçlendirileceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada Doğu Avrupa ülkelerine "yakın gelecekte" ek birlik konuşlandırmaya başlayacağını söyledi. Biden konuşlandırılacak askerlerin "çok fazla sayıda olmayacağını" belirtti ancak somut bir sayı vermedi.

Biden Pazartesi günü emir vererek 8 bin 500 Amerikan askerini alarma geçirmiş ve askerlerden ihtiyaç halinde hızlı bir biçimde nakledilmeye hazır olmalarını istemişti.

Biden'ın açıklamalarının ardından İngiltere'den de bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halihazırda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinde 1150 askeri bulunan İngiltere'nin bu sayıyı iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı. Johnson, İngiltere'nin bölgedeki ülkelere silah, savaş gemisi ve savaş uçakları göndermeyi planlandığını da ekledi. Estonya'ya "savunma silahları" gönderileceğini açıklayan Johnson, bunun Rusya'ya "açık bir mesaj" vereceğini ifade etti. Johnson, "İstikrarsızlaştırma faaliyetlerine göz yummayacağız ve her zaman Rus düşmanlıklarıyla karşı karşıya olan NATO müttefiklerinin yanında yer alacağız" şeklinde konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgaline hazırlanıldığı suçlamalarını geri çevirenRusya ise NATO'nun doğuya doğru genişleme planlarını askıya almasını ve Ukrayna'nın ittifaka alınmamasını talep ediyor.

AFP,Reuters/BÖ,HT

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