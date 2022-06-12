Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru

Finlandiya’yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularına yönelik yaptığı açıklamada Türkiye’nin güvenlik endişelerinin "meşru" olduğunu söyledi.

Mayıs ayında NATO'ya birlikte üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik olarak Türkiye'nin çekincelerinin aşılması için görüşme trafiği devam ediyor.

Finlandiya ve İsveç'te 12-13 Haziran tarihlerinde temaslarda bulunacağı açıklanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Pazar günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü ziyareti sırasında Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Stoltenberg'in Pazartesi günü İsveç'e geçerek Başbakan Magdalena Andersson ve hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

rtr / SSB, ETO