Stoltenberg: Türkiye’nin endişeleri meşru

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği bağlamında dile getirdiği endişelerin meşru olduğunu söyledi. Bu konuların ilgili ülkeler arasında ele alındığını söyleyen Stoltenberg "Hedefim, sorunu olabildiğince hızlı bir biçimde çözmek. Birden fazla ülke konuya müdahil olduğu için tam olarak ne zaman bunu çözeceğimizi söyleyemem ama İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya tam üye olacağından eminim" diye konuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Ukrayna'ya silah yardımlarının ana gündem maddesi olduğu Brüksel'deki zirve öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularının "tarihi kararlar" olduğunu belirten Stoltenberg "Bu, İsveç ve Finlandiya'yı güçlendirecek. Bu, Avrupa'yı güçlendirecek. Bu, NATO'yu güçlendirecek ve tüm Atlantik bölgesinde istikrarı güvence altına almaya yardımcı olacak" diye konuştu.

Fotoğraf: Sascha Steinach/IMAGO

"Ne yapıp yapamayacaklarına Putin karar veremez"

İki ülkenin kendi bağımsız kararlarını verdiklerini söyleyen Stoltenberg "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin iki ülkenin ne yapıp ne yapamayacağına karar veremez" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir müttefik olan Türkiye özellikle terörle mücadele ile ilgili olmak üzere spesifik bazı konularda bazı endişeler dile getirdi" diyen Stoltenberg "Eğer bir müttefik, bu durumda Türkiye, bazı endişeler dile getirirse, ki bunlar onların PKK ile mücadelesiyle ilgili meşru endişelerdir. PKK, hem NATO müttefiklerince hem Avrupa Birliği hem de İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanınan bir gruptur. Durum bu olduğuna göre elbette oturup bu endişeleri ele almamız gerekir. Şu anda yaptığımız da tam olarak budur" dedi.

"Hedefim sorunu olabildiğince hızlı çözmek"

"İsveç ve Finlandiya'nın adım atmaya hazır oldukları ve Türkiye ile onların güvenlik endişeleri konusunda çalışacakları yönünde verdikleri mesaj ve işaretleri memnuniyetle karşılıyorum" diyen Stoltenberg sorunu olabildiğince hızlı bir biçimde çözme niyetinde olduğunu belirtti.

Stoltenberg "Birden fazla ülke konuya müdahil olduğu için tam olarak ne zaman bunu çözeceğimizi söyleyemem ama İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya tam üye olacağından eminim. Türkiye de NATO'nun açık kapı politikasının yanında olduğunu açıkladı. Genişlemenin değerli olduğunu görüyorlar" diye konuştu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda gelecek hafta Türkiye hükümeti ile görüşmeler yapacağını söyledi. Wallace, Türkiye'nin pozisyonunu dinlemenin "önemli" olduğunu söyledi.

DW, Reuters / EC, JD