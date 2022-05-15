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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: John Thys/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Stoltenberg: Türkiye üyeliği engellemek niyetinde değil

3 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın İttifak üyeliğine karşı çıkan Türkiye ile uzlaşma sağlanacağına inandığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de benzer mesajlar verdi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı sonrası Türkiye'nin NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine itirazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu iki ülkenin üyeliği ile ilgili iyimser konuşan Stoltenberg, "Üyelik meselesi ile ilgili nasıl ilerleme kaydedeceğimiz konusunda ortak paydada buluşacağımız ve uzlaşacağımızdan eminim" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Türkiye niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti" dedi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin dile getirdiği endişelerin "üyeliği veya katılım sürecini geciktirmeyecek" şekilde giderilebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Blinken'den de iyimser açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de Türkiye ile yaşanan görüş ayrılığının aşılabileceği mesajı verdi. ABD'nin üyelik başvurusu yapmaları halinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini "güçlü şekilde" destekleyeceğini belirten Blinken, "Uzlaşma sağlayabileceğimizden eminim" dedi. Blinken, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Birçok NATO ülkesinin dışişleri bakanları da görüşmelerin "iyi yolda" olduğunu açıklamış, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise söz konusu iki ülkenin "çok hızlı" şekilde NATO üyesi olabileceğini belirtmişti.

Çavuşoğlu: Türkiye'nin endişeleri ortadadır

Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini ve NATO'nun genişlemesine karşı olmadığını ancak özellikle İsveç'le ilgili olarak güvenlik kaygılarını bulunduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, "Bizim tutumumuz gayet açık, net; bu bir tehdit değil, pazarlık söz konusu da değil. Bu popülizm de değil… Bu açıkça iki aday olmak isteyen ülkenin teröre verdiği destekle ilgili somut tespitlerimizdir, bunu paylaştık" dedi.

Türkiye'nin bu konuda güvenlik garantileri istediğini ifade eden Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye savunma ürünlerinin ihracatında uyguladığı kısıtlamaları da kaldırması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, iki ülkenin Türkiye'nin talepleri ile ilgili bir çalışma başlattığını da ifade etti. Bakan, "Kendilerinin Türkiye’nin endişelerini giderme konusunda önerileri oldu, onun üzerinde duruyoruz Ama bizim endişelerimiz meşrudur açıkça ortadadır" dedi. 

Finlandiya hükümeti, bugün resmen NATO'ya üyelik sürecini başlatırken İsveç'in de gelecek hafta içinde benzer bir adım atması bekleniyor. Söz konusu ülkelerin NATO'ya üye olabilmesi için kendi parlamentolarının yanı sıra 30 NATO üyesi ülkenin de onay vermesi gerekiyor.

Reuters,AFP,dpa/BÖ,JD

     

 

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