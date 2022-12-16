"Rusya Ukrayna'da uzun süreli bir savaş planlıyor"

Rusya'nın Ukrayna'da uzun süreli bir savaş planladığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e göre Kiev'in destekçileri Putin "savaş alanında kazanamayacağını" anlayana kadar Ukrayna'ya silah göndermeli.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cuma günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nınUkrayna'dauzun süreli bir savaşa hazırlandığını ve Kiev'in NATO'daki destekçilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "savaş alanında kazanamayacağını" anlayana kadar Ukrayna'ya silah göndermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Moskova'nın işgalinin üzerinden neredeyse 10 ay geçmesine rağmen Kiev güçleri Kremlin'i peş peşe yenilgiye uğratarak geniş toprak parçalarının kurtarılmasını sağladı. Ancak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in "Ukrayna'yı kontrol etme nihai hedefinden vazgeçtiğine" dair bir işaret olmadığı uyarısında bulundu.

"Rusya'yı hafife almamalıyız. Rusya uzun bir savaş planlıyor" diyen Stoltenberg, "Daha fazla kuvveti seferber ettiklerini, çok fazla kayıp vermeye hazır olduklarını, daha fazla silah ve mühimmata erişmeye çalıştıklarını görüyoruz" diye ekledi.

Stoltenberg "Başkan Putin'in bu savaşta uzun süre kalmaya ve yeni saldırılar başlatmaya hazır olduğunu anlamalıyız" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği NATO müttefikleri Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah göndererek çatışmada durumu tersine çevirmesine ve Moskova'nın geri adım atmasına yardımcı oldu.

"Büyük olasılıkla bu savaş, çoğu savaşta olduğu gibi müzakere masasında sona erecek" diyen Stoltenberg, herhangi bir çözümün "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ulus olarak varlığını sürdürmesini" sağlaması gerektiğinde ısrar etti.

Stoltenberg "Bunu başarmanın en hızlı yolu onları askeri olarak desteklemektir, böylece Başkan Putin savaş alanında kazanamayacağını, oturup iyi niyetle müzakere etmek zorunda olduğunu anlayacaktır" dedi.

Stoltenberg: NATO üyeleri mühimmat üretimini artırıyor

Savaş alanındaki başarısızlıklarına karşılık olarak Moskova, Ukrayna'nın sivil enerji altyapısına karşı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı.

ABD basını Washington'un Kiev'e sağlanan diğer Batılı hava savunma sistemlerine ek olarak en gelişmiş Patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya gönderme planlarına son şeklini verdiğini söylüyor.

Stoltenberg Patriotların teslimatı konusunda "tartışmaların sürdüğünü" söyledi ancak NATO müttefiklerinin şimdiye kadar gönderilen silahların çalışır durumda kalması için yeterli mühimmat ve yedek parça olduğundan emin olmaları gerektiğine dikkat çekerek "Müttefikler arasında ilave sistemler konusunda bir diyaloğumuz var, ancak teslim edilen tüm sistemlerin işlevsel olmasını sağlamak giderek daha önemli hale geliyor" dedi.

Ukrayna'nın daha fazla silah ve büyük miktarda mühimmat talebi NATO üyelerinin stoklarını eritti ve ittifakın savunma sanayilerinin yeterince üretim yapamayabileceği endişesi yarattı.

Stoltenberg, "Tam da bunu yapmak için üretimi artırıyoruz: Hem caydırıcılık ve savunma için kendi stoklarımızı doldurabilmek hem de Ukrayna'ya uzun vadede destek sağlamaya devam edebilmek için" dedi.

Stoltenberg, bunun kısa vadede fabrikalarda üretimi en üst düzeye çıkarmak için daha fazla vardiya anlamına geldiğini ve zaman içinde ortak silah alımlarını güçlendirmek ve endüstriye "daha fazla yatırım yapabilmeleri için uzun vadeli talep sinyalleri" vermek anlamına geldiğini söyledi.

"Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşadığımız en tehlikeli güvenlik krizi" diyen Stoltenberg, Putin'den gelen nükleer tehditlerde son zamanlarda bir azalma olsa da ittifakın "tetikte olmaya devam ettiğini ve ne yaptıklarını sürekli izleyeceğini" söyledi.

NATO Genel Sekreteri, "Nükleer silahların potansiyel olarak kullanımına atıfta bulunan nükleer söylem pervasızdır, tehlikelidir. Amacı elbette bizi Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunda başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı. 63 yaşındaki Stoltenberg'in görev süresi 2023 sonunda doluyor.

Öte yandan Rusya, haftalardır gerçekleştirdiği en ağır füze saldırılarıyla Cuma günü Ukrayna'nın elektrik arzının büyük bir bölümünü felç etti. Özellikle çok sayıda füzenin hedefi olan başkent Kiev'de elektrik, su ve ısıtma sisteminin büyük bir kısmı devre dışı bırakıldı. Diğer bölgelerde de uzun süren elektrik kesintileri oldu.

AFP, dpa / SSB, EC