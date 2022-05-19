Stoltenberg: NATO'da hızlı bir karara ulaşacağımızdan eminim

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin engellediği İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili hızlı bir karara ulaşılacağından emin olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin dün İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunun işleme koyulmasını engellemesinin ardından ilk kez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kopenhag'da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'e NATO ailesinde kucak açmak konusunda hızlı bir karara ulaşacağımıza eminim" dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin sadece İsveç'in üyeliğini bloke etmeye devam etmesi durumunda bile Finlandiya için ayrı bir süreç işletilmeyeceğini de belirtti ve "İsveç ve Finlandiya birlikte başvurdu. Bunu ortak bir süreç olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin Finlandiya'ya yeşil ışık yakıp İsveç'i engellemeye devam etmesi, dile getirilen olasılıklar arasında yer alıyordu

"Görüş ayrılıklarını gidermede büyük tecrübeye sahibiz"

Tüm üye ülkelerin güvenlik çıkarları ve endişelerinin hesaba katılması gerektiğini de vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlığın çözüleceği konusunda ise iyimser mesajlar verdi. NATO üyeleri arasında görüş ayrılıklarının alışılmadık bir durum olmadığını belirten Stoltenberg, "Önemli kararlarda birbirinden farklı görüşlere sahip olunması NATO'da alışılmadık bir durum değil. Görüş ayrılıkları olduğunda oturup çözümler bulmakta NATO olarak büyük tecrübeye sahibiz" diye konuştu.

Stoltenberg, Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile yakın temasta olduklarını belirterek " Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir anlaşmaya varabilmek için elbette ki Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz" dedi.

İngiltere ve ABD'den de iyimser açıklamalar

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili endişelerini aşmak üzere bir yol bulunacağına inandığını söyledi. Wallace parlamentoda yaptığı konuşmada Türk mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştireceğini de belirterek "Sonunda bir yol bulunacağını düşünüyorum. Tüm üyeleri ve süreçle ilgili endişelerini dinlememiz gerektiğine inanıyorum. Ve tabii ki Türkiye'yi de dinliyor olacağız" dedi.

ABD yönetiminden de benzer açıklamalar gelmiş, Başkan Joe Biden da sorunun çözümü için bir yol bulunacağına inandığını dile getirmişti.

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişeleri ile ilgili Türk hükümetiyle "doğrudan" birlikte çalıştığını, ABD'nin de bir çözüme varılmasına yardımcı olmak üzere Türk yetkililerle temas halinde olduğunu belirtmişti. Sullivan, "Sonuçta kendi fikirleri, kendi perspektifleri, kendi çıkarları olan gürültülü bir devletler topluluğu ile karşı karşıyasınız. Ancak bu devletler aynı zamanda işleri nasıl ve ne zaman düzene sokacaklarını, ayrılıkları nasıl gidereceklerini de biliyorlar. Ben de bu farklılıkların aşılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Üyeler arasında yaptırımlar engellenecek mi?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, dün aralarında Sullivan'ın da bulunduğu, Almanya, İsveç, Finlandiya, İngiltere ve ABD'li muhataplarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Kalın'ın "Savunma sanayisi alanındaki haksız ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması konusunda Türkiye'nin ilkesel duruşu ve beklentisini" dile getirdiği, ayrıca "terör örgütlerinin NATO üyesi ve diğer ülkelerdeki mevcudiyetine müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığı" açıklanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, "NATO içinde üyelerin birbirine yaptırım uygulamaması"na yönelik bir girişim üzerinde çalıştığını belirtmişti.

rtr,AFP/BK,EC