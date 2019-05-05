Stoltenberg: NATO S-400'ler konusunda endişeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çankaya Köşkü'nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ile ilgili olarak NATO üyelerinin hangi askeri ekipmanı alacaklarının kendi kararı olduğunu, ancak potansiyel olarak ortaya çıkabilecek bazı sonuçlardan endişe duyduğunu belirtti.

ABD'nin çok net bir şekilde yaptırım uygulayacağını belirttiğini hatırlatan Stoltenberg, bu konunun bir çok kez hem Ankara hem de Washington'da yapılan toplantılarda ele alındığını ve çözüm bulunmasının mümkün olacağını umduğunu söyledi. Stoltenberg bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulaması durumundan kaçınmak istediklerini belirterek bu sorunu çözmek için ABD ve Türkiye arasındaki diyaloğu NATO'nun memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD'ye çalışma grubu teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO müttefiklerinin Türkiye'deki Patriot sistemlerini geri çektiğini belirterek, Türkiye'nin elinde kendisine ait hava savunma sistemi olmadığını söyledi. Çavuşoğlu Türkiye'nin "acilen” bir savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin S-400 satın alma kararını savundu.

"Biz 10 yıldır almak istedik, kimden? Müttefiklerimizden. Alabildik mi? Hayır. Sebebi sorumlusu biz miyiz? Hayır. Müttefiklerimiz bize satmak istemedi” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için en iyi teklifin Ruslardan geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu ABD'nin iddialarını dikkate aldıklarını belirterek, "ABD'ye uzmanlardan oluşan bir geçici komisyonun, bir çalışma grubunun oluşmasını teklif ettiklerini ve bu taleplerini hem NATO hem de ABD'ye değişik seviyelerde ilettiklerini" kaydetti.

Washington, Rus üretimi S-400'lerin F-35'ler ve NATO güvenliğine tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Ankara'ya bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. Türkiye ise S-400'lerin alımı konusunda kararlı tavrını sürdürüyor.

DW/SSB, BK

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