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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs'ta üyelik için sunduğu başvuru belgeleriyle.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs'ta üyelik için sunduğu başvuru belgeleriyle.Fotoğraf: Johanna Geron/AP/picture alliance
Politikaİsveç

Stoltenberg İsveç ve Finlandiya'ya gidiyor

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in 12-13 Haziran'da Finlandiya ve İsveç'te temaslarda bulunacağı açıklandı. NATO, Türkiye'nin çekincelerine rağmen iki ülkenin üyeliğine olan inancını bir kez daha vurguladı.

https://www.dw.com/tr/stoltenberg-i%CC%87sve%C3%A7-ve-finlandiyaya-gidiyor/a-62093734

Mayıs ayında NATO'ya birlikte üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik Türkiye'nin çekincelerinin aşılması için görüşme trafiği tam hız sürüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 12-13 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'te temaslarda bulunacağı açıklandı. Stoltenberg'in Pazar günü Finlandiya Cumhurbaşkanı  Sauli Niinistö, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve diğer üst düzey yetkililerle görüşeceği , Pazartesi günü İsveç'e geçerek Başbakan Magdalena Andersson ve hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

"Rusya'dan tehdit riski görmüyoruz"

Diğer yandan bugün bir açıklama yapan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Türkiye'nin çekincelerine rağmen İsveç ve Finlandiya'nın İttifak'a katılacaklarına inandığını belirtti. "Türkiye'nin teröristlere dair meşru endişeleri bulunduğunu" söyleyen Geoana, "İsveç ve Finlandiya'nın saflarımıza katılacağına güçlü bir şekilde inanıyoruz" dedi.

Geoana, üyelik süreci tamamlanıncaya kadar İsveç ve Finlandiya'ya NATO tarafından güvenlik garantileri verilmesiyle ilgili bir soruyu da, Rusya'dan bu ülkelere yönelik gerçek bir tehdit riski görmedikleri şeklinde yanıtladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Rusya'nın şu aşamada bu iki ülkeye karşı askeri anlamda saldırganlaşma niyeti ya da kapasitesi bulunduğuna dair bir işaret görmüyoruz" ifadesini kullandı.

rtr/BK,SSB

 

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