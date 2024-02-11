Stoltenberg: Avrupa daha fazla silah üretmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının Kongre'de bloke edilmesinin, Avrupa'nın silah üretme kapasitesini arttırmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Avrupa'daki silah sanayii ile ilgili olarak, "Ukrayna'ya silah tedariğini yukarı çekmek ve kendi stoklarımızı tekrar doldurabilmek için endüstri merkezlerimizi daha hızlı düzeltmeli ve geliştirmeliyiz" ifadelerini kullanan Stoltenberg, Avrupa'nın Rusya ile, "Muhtemelen on yıllarca sürecek bir çatışmaya" hazır olmasının faydalı olacağını belirtti.

NATO üyesi ülkelerin hükümetlerine, ivedilikle silah sanayi ile sözleşmeler imzalama tavsiyesinde bulunan Stoltenberg, şu an, "Barış döneminin yavaş üretiminden, çatışma dönemlerinde gerekli olan hızlı üretime" geçmenin zamanı olduğunu savundu. Jens Stoltenberg ayrıca, Batı'nın sahip olduğu ekonomik güç ile "Rusya'yı hem üretim hem de yatırımlarda geçecek" imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin ekonomisini uzun bir savaşa hazırladığını ve bunun için Rus askeri harcamalarının yüzde 70 arttırılması talimatı verdiğini dile getiren Stoltenberg, Putin'in yürüttüğü savaşın, barışın Avrupa için doğal bir durum olmadığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Putin Ukrayna'da kazanırsa, Rus saldırganlığının başka ülkelere de sıçramayacağının bir garantisi yok" dedi.

Putin başarılı olursa...

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen de, Rus saldırılarına karşı uyarılarda bulunarak, "Putin savaşı kaybetmez ise, pençelerini Moldova'ya ya da Baltık ülkelerine doğru uzatabileceğini hesaba katmalıyız" ifadesini kullandı. Rheinische Post gazetesine konuşan Heusgen, bu açıdan Ukrayna'ya, "Kendini Rus saldırganlığına karşı başarıyla savunabilmesi için gerekli olan tüm silahları ve askeri yardımı sağlamanın belirleyici" olduğunu vurguladı.

Christoph Heusgen Fotoğraf: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer de, daha önce Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Alman Ordusu'nun beş yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini dile getirmiş ve "Bu, savaş çıkacak anlamına gelmiyor ancak böyle bir olasılık var" demişti.

14-15 Şubat tarihlerinde Brüksel'de yapılacak olan NATO Savunma Bakanları toplantısında da ana gündem maddesini Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaşın oluşturması bekleniyor. 16-18 Şubat tarihleri arasında ise geleneksel Münih Güvenlik Konferansı yapılacak.

ABD hükümetinin Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım paketi ise, muhalefetteki Cumhuriyetçilerin vetosu sebebiyle bloke olmuş durumda.

AFP / ET,AI

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