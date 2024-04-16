Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin programı belli oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı sebebiyle düzenlenen ziyarette, Steinmeier'in iki ülke arasındaki yakın bağa ve Almanya'daki milyonlarca Türkiye kökenli insanın hayat öykülerine verdiği değeri ifade edeceği bildirildi. Frank-Walter Steinmeier ilk kez cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye yapacağı ziyarette İstanbul, Gaziantep ve oradan da Ankara'ya gidecek.

Ziyaret Sirkeci Garı'ndan başlayacak

Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde ilk durak, binlerce Türk işçinin Almanya'ya gelmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı olacak. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek olan Steinmeier, ardından Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle hayatları, Almanya ve Türkiye ile olan bağları, memleket ve kimlik konularında görüşecek. Cumhurbaşkanı ardından Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin temsilcileriyle tekne gezisine katılacak ve gezide Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri ele alacak. Steinmeier ardından İstanbul Havalimanı'ndaki DHL Express lojistik merkezini ziyaret edecek. Tarabya Kültür Akademisi'nde düzenlenecek kültür akşamı ve resepsiyonla Steinmeier, Türk-Alman dostluğunun 100'üncü yıldönümünü ve Türk kökenli insanların iş, bilim, sanat, edebiyat, spor ve mutfak alanlarındaki katkılarını takdir edecek. Sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı, Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletinin durumunu ele alacak.

Gaziantep'te depremzedelerle bir araya gelecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyaretinde ikinci durak Gaziantep olacak. Kahramanmaraş depremi sonrasında arama-kurtarma ekipleri ve bağışlarla afet çalışmalarına katkıda bulunan Almanya, şu anda da yıkıma uğrayan bölgelerde yeniden inşa çalışmalarına destek veriyor. Steinmeier Gaziantep'te depremzedelerin kaldığı bir konutu ve yapımı Almanya tarafından desteklenen bir okulu ziyaret edecek. Steinmeier buradaki çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayındaki Almanya ziyaretinde Alman mevkidaşı Steinmeier ile bir araya gelmişti. Fotoğraf: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Ankara'da Erdoğan ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaretinin son gününde Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ankara Üniversitesi'ni ziyaret edecek olan Steinmeier, Alman vatandaşlarının 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne göçü ve Alman bilim insanlarının, mimarların ve mühendislerin genç cumhuriyetin kuruluşunda yaptıkları katkılarla ilgili bilgi alacak. Steinmeier Ankara'da Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Almanya Cumhurbaşkanı, ülkesine dönüşü öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

DW / EC, BK

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