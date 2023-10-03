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Steinmeier'den yasa dışı göçü engelleme çağrısı

3 Ekim 2023

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının AB sınırında değerlendirilip, gerekirse oradan sınır dışı edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter SteinmeierFotoğraf: Imageplotter / Avalon/Photoshot/picture alliance

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'ya yönelik yasa dışı göçün sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi. Steinemeier, ARD televizyonunun haber programı Tagesthemen'e verdiği röportajda, "Yasa dışı göçü engellemeliyiz" diyerek, özellikle mülteci statüsü kazanma şansı düşük insanların iltica başvurularının, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarında değerlendirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Yasa dışı yollarla gelen göçmenlerin iltica başvurularının AB sınırında reddedilmesi halinde, bu kişilerin oradan sınır dışı edilebileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu sayede Almanya'ya ulaşanların sayısında da bir azalma olacağını vurguladı. Steinmeier diğer yandan, yaşanan bu problemi bir hareketle ortadan kaldıracak sihirli bir değnek varmış gibi davranmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da iltica arayanların fazlalığı sebebiyle, çok sayıda belediyenin aşırı yük altında olduğunu ve bu durumun kendine 1992-1993 yıllarını hatırlattığını belirten Steinemeier, o dönem belediye başkanlarının, oluşan yükün altından kalkamayacaklarını dile getirmesi üzerine "siyasetin harekete geçtiğini" ve insanların bugün de böyle bir hamle beklediğini ifade etti.

Frank-Walter Steinmeier'in sözünü ettiği yıllarda her sene, Almanya'ya iltica arayan yüz binlerce göçmenin gelmesi üzerine, dönemin Birlik Partileri (CDU/CSU) ve FDP'den (Hür Demokratlar) oluşan hükümeti ile muhalefetteki SPD (Sosyal Demokrat Parti) arasında İltica Mutabakatı denen anlaşmaya varılmış ve iltica hakkına büyük kısıtlamalar getirilmişti.

AFP / ET,JD

 

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