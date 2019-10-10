Steinmeier'den saldırıya uğrayan dönerciye taziye

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Halle kentinde geçen hafta düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Steinmeier döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç’ı Pazartesi günü telefonla arayarak, hâlâ bu korkunç olayın etkisinde olan büfe çalışanlarının duygularını paylaştığını ifade etti. Açıklamada, Steinmeier'in saldırının azınlıkları ve özgür toplumu hedef aldığını söylediği belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Halle’de saldırıya uğrayan döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç da Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Sağaç, "Sayın Cumhurbaşkanı, size güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bilge sözleriniz için de... Sizin bizi şahsen aramanız bize çok iyi geldi” ifadesini kullandı.

Halle’de geçen Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında, aşırı sağcı Stephan B. elinde silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki döner büfesinde de bir erkeği vurarak öldürmüştü.

Cumhurşbakanı Steinmeier, geçen Perşembe günü Halle'ye gitmiş ve döner büfesinin önüne saldırıda hayatını kaybeden kurbanın anısına çiçek bırakmıştı. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Steinmeier döner büfesinde çalışanların orada olduğunu bilmediği için büfeyi ziyaret etmemişti. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Steinmeier'in ziyareti öncesinde döner büfesinin sahibibe telefonla ulaşmaya çalışmış, ancak İzzet Sağaç Türkiye’de olduğu için bu mümkün olmamıştı.

dpa/JD,HS

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