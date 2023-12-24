Steinmeier'den demokrasiye sırt çevirmeyin çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier geleneksel Noel konuşmasında vatandaşlardan demokrasiye sırt çevirmemelerini isteyerek "birlikte daha da ileriye gidebiliriz" mesajı verdi.

Bu yıl "Artık haberleri izlemiyorum" cümlesini çok duyduğunu belirten Stenmeier, "Bu yıl dünya gerçekten de bize karanlık yüzünü gösterdi. Acı ve yıkım görüntüleri, nefret ve şiddet görüntüleri gördük. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı ikinci kışına girdi. Sonbahardan bu yana ise Hamas tarafından işlenen vahşet ve Ortadoğu'daki savaşın kurbanları karşısında dehşete düştük" şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı bu yılın Almanya'da da cevaplanmamış pek çok soru bıraktığını belirterek, "Bazı insanlar devlete ve siyasete şüpheyle yaklaşıyor. Bazıları da gelecek konusunda endişeli" dedi. Steinmeier, "Hepimiz daha barışçıl bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Ben de. Ve bence bundan asla vazgeçmemeliyiz!" ifadesine vurgu yaptı.

Steinmeier konuşmasında vatandaşlara "karanlığa değil aydınlığa bakmaları" çağrısı yaptı.

Noel tatilinin ardından birçok kişinin "Bu yeni yıla nasıl başlayacağız?" diye soracağını söyleyen Almanya Cumhurbaşkanı "Evet, siyasi sorumlulardan doğru yolu bulmak için mücadele etmelerini ve aynı zamanda ülke olarak bize yardımcı olacak cevaplar vermelerini beklemek doğru" dedi.

Vatandaşların söz konusu olan kamu yararı olduğunda demokratların birlikte çalışmasını bekleyebileceğini söyleyen Steinmeier, pek çok kişinin bunu özlediğini, bazılarının buna sırtını çevirdiğini, bazılarının ise herkese ve her şeye öfkeyle yaklaştığını ifade etti.

Steinmeier konuşmasında vatandaşlara "karanlığa değil aydınlığa bakmaları" çağrısı yaptı. Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa-Pol/picture alliance

"Sadece birlikte daha da ileriye gidebiliriz"

Bir demokraside işler zorlaştığında "öfke ve aşağılamadan" daha iyi yöntemler olduğunu vurgulayan Steinmeier, bu yöntemin "cesaret ve birliktelik" olduğunu söyledi. Steinmeier, bunun kentte ve köyde yaşayanları, gençleri ve yaşlıları, göçmen ya da değil herkesi kapsadığını kaydetti. Steinmeier, "Herkes kendi dünyasına çekilirse değil, ancak birlikte daha ileriye gidebiliriz" şeklinde konuştu.

"Biz insanların birbirimize ihtiyacı var. Birbirimize bağımlıyız. Saygıya ve teşvike, diyaloğa ve tartışmaya, hatta bazen şefkate ve yardıma ihtiyacımız var" diyen Steinmeier herkesin huzur ve güven içinde kutlama yapabilmesi için bugün devriye arabasında, karakolda, itfaiyede, silahlı kuvvetlerde ya da kliniklerde ve bakım evlerinde çalışanlara teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı son olarak Almanya'nın önümüzdeki yıl 75. yıldönümünü kutlayacağını hatırlatarak "Bu hepimiz için bir kutlama nedeni" dedi.

DW/SSB, JD

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