 Steinmeier: YSK ikna edici bir gerekçe sunmadı | ALMANYA | DW | 07.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Steinmeier: YSK ikna edici bir gerekçe sunmadı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Türkiye'nin geleceğine ve demokratik değerlere" büyük değer veren biri olarak YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararından ciddi endişe duyduğunu söyledi.

Bundespräsident Steinmeier in Ecuador (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Steinmeier, YSK kararını eleştirdiği açıklamasında "Türkiye'nin geleceği ve demokrasiye verilen değerin kendisi için kalpten önem taşıdığına" vurgu yaparak bundan dolayı seçimlerin tekrarı kararından büyük endişe duyduğunu kaydetti. Steinmeier, YSK'nın şu ana kadar İstanbul'daki seçimlerin geçersiz sayılmasını gerektirecek ikna edici bir gerekçe ortaya koymadığını belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Berlin'e yaptığı devlet ziyaretinde onuruna bir akşam yemeği vermiş ve yaptığı konuşmada Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskıyı ve muhaliflerin tutuklanmasını eleştirmişti.

Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini, ancak bu ziyaretin bir başlangıç olabileceğini söylemişti.

dpa, AFP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Steinmeier: Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna verilen yemekte eleştirel bir konuşma yaptı. Steinmeier Türkiye'de toplumsal çatışmaların insan hakları ve hukuk devleti temelinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi. (28.09.2018)  

Steinmeier: Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeden uzağız

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk mevkidaşı Erdoğan’ın ziyaretinin ikili ilişkilerde normalleşme anlamına gelmediğini söyledi. Alman meclisindeki Türkiye oturumunda da Erdoğan’ın izlediği siyaset eleştirildi. (27.09.2018)  

Benzer içerik

Belgien Brüssel Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanından İstanbul kararına eleştiri 07.05.2019

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgli karara Alman hükümetinden de tepki geldi. Dışişleri Bakanı Maas iptal kararını eleştirdi.

Türkei | Istanbuls neuer Bürgermeister Imamoglu trifft auf Präsident Erdogan

Die Zeit: İstanbul Erdoğan'ın kaderi 06.05.2019

Alman basınında, İstanbul'daki seçim sonuçları, Gazze'de yükselen tansiyon ve Almanya'da kızamık aşısının zorunlu olması planlarına ilişkin tartışmalar öne çıkan konular arasında.

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

İstanbul seçime gidiyor 07.05.2019

Partilerin Meclis grup toplantılarında liderler Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını değerlendiriyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya ve ABD dışişleri bakanları Ekim ayında Washington'da bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanının Berlin ziyareti iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün için planlanan Berlin ziyaretinin beklenmedik bir şekilde kısa süre öncesinden iptal edilmesi Berlin'de tartışmalara yol açtı.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  