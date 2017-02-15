Steinmeier yeniden Almanya Cumhurbaşkanı seçildi

2017'den bu yana Almanya'nın cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier, bugün yapılan seçimle Federal Seçiler Kurulu'nun bin 472 delegesinin bin 45'inin desteğini alarak bu göreve ikinci kez seçildi. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU’nun dahi desteğini alan Steinmeier’ın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Steinmeier’in yanı sıra, Sol Parti’nin aday gösterdiği hekim Gerhard Trabert, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adaylığını desteklediği eski CDU’lu politikacı Max Otte ve Hür Seçmenler'in adayı astrofizikçi Stefanie Gebauer, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Bu yıl delegeler korona pandemisi nedeniyle geleneksel olarak seçimin düzenlendiği Federal Meclis'in büyük salonunda değil, yine meclise ait olan Paul Löbe Binası'nın farklı katlarına dağılarak oy kullandılar.

Cumhurbaşkanını kim seçiyor?

Almanya'da cumhurbaşkanı, Federal Alman Meclisi üyeleri, 16 eyaletin temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Son seçimlerle büyüyerek 736 vekil sayısına ulaşan Federal Meclis ve milletvekillerinin sayısı kadar eyaletler tarafından belirlenen delegeyle birlikte bu yıl cumhurbaşkanını seçecek toplam delegeler kurulu bin 472 kişiyi buldu.

Federal Meclis'e farklı partilerden giren 18 Türkiye kökenli vekile ilaveten, eyalet parlamentolarında yer alan bazı Türkiye kökenli vekiller de oy kullandı. Eyalet parlamentolarının önerisiyle seçilen delegeler arasında da çok sayıda Türkiye kökenli sivil vardı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyunu kullanan ünlü isimler arasında ise koronavirüse karşı aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucusu Dr. Özlem Türeci ve ödüllü oyuncu Sibel Kekilli de vardı.

Alamanya'da cumhurbaşkanı Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor

Steinmeier kimdir?

66 yaşındaki Steinmeier, siyasi kariyerine 90'lı yıllarda eski Başbakan Gerhard Schröder'in yanında başladı. Hukuk alanında doktorası bulunan Steinmeier, Schröder Aşağı Saksonya eyaleti başbakanıyken yanında eyalet müsteşarı olarak görev aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Steinmeier, SPD, 1998'de Berlin'de hükümet kurma görevini elde edince, önce müsteşar ve daha sonra başbakanlık dairesi başkanı oldu.

2005-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2007’de Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı da yapan Steinmeier, 2013-2017 yılları arasında yeniden Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bin 253 delegenin 931'inin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

DW/SÖ,BÖ

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