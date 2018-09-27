 Steinmeier: Türkiye demokratik normalliğe dönmeli | ALMANYA | DW | 28.09.2018

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ALMANYA

Steinmeier: Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna verilen yemekte eleştirel bir konuşma yaptı. Steinmeier Türkiye'de toplumsal çatışmaların insan hakları ve hukuk devleti temelinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Berlin Staatsbankett für Erdogan (Getty Images/AFP/A. Berry)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna başkent Berlin'de bir akşam yemeği verdi. Bellevue Sarayı'ndaki yemeğe 120 davetli misafir katıldı.

Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskı ve hükümet muhaliflerinin tutuklanmasına dikkat çeken Steinmeier, Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanı umarım bunları gündem içerisinde görmezden gelemeyeceğimizi anlıyorsunuzdur” dedi.

"Günümüzde Türkiye'den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor” diyen Steinmeier "Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeliyim” diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı "endişesinin halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, entelektüeller ve siyasetçiler için de geçerli olduğunu” söyledi.

Türkiye'ye demokratik normalliğe geri dönme çağrısı yapan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Türkiye'nin darbe girişimi travmasından iki yıl sonra dengesini yeniden bulmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Steinmeier "Keskin toplumsal karşıtlıklar arasında insan hakları ve hukuk devleti temelinde bir uzlaşının başarılı olmasını arzu ediyoruz” dedi.

İkili ilişkilerde yeni bir başlangıç için Erdoğan'dan güven verici tedbirler almasını isteyen Steinmeier "son aylardaki rahatsızlıkların giderilmiş olmadığını” kaydetti. Erdoğan'ın ziyaretinin "tek başına normalliği sağlayamayacağını” söyleyen Steinmeier, ancak ziyaretin "somut adımlarla yeni bir güvene evrilen” yeni bir yolun başlangıcı olabileceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "anlaşmazlıklarla dolu aylardan sonra iyi ilişkilere yeniden dönülmesi için gösterilen tüm çabaları” memnuniyetle karşıladığını belirtti. Steinmeier, "Bu çabalara bizi ayıran hususlarda açık alışveriş de dahil” diye konuştu. Steinmeier Ortadoğu'da barış, terörizmle mücadele ve sığınmacı kriziyle baş etmede Türkiye'ye bir partner olarak ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'daki yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin ülke için gösterdiği yararlıklarını da övdü. Steinmeier "Türk göçmen kuşaklarının izlerini bıraktıkları, çok farklı kökenden insanların kendine yurt edindikleri, bir özgürlük ve hukuk devleti yurdu olan, çeşitliliklerle dolu, dünyaya açık bir Almanya'nın Cumhurbaşkanı olduğum için gururlu ve müteşekkirim” diye konuştu.

AFP / EC,

©Deutsche Welle Türkçe

 

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