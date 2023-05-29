Steinmeier: Sağcı terör Solingen'deki ölümlerden sorumludur

Solingen'deki 5 Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 30'uncu yıldönümünde konuşan Steinmeier, "Ülkemizde aşırı sağcı ve ırkçı şiddettin sürekliliği var" ifadesine vurgu yaptı.

Almanya'nın Solingen kentindeki ırkçı saldırının 30'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede aşırı sağcı ve ırkçı şiddet olaylarının sürekliliğinin olduğunu belirtirken, aşırı sağcı yapıların zararsızmış gibi gösterilmesine karşı uyarıda bulundu.

Steinmeier, "Ülkemiz çok uzun süre sürekli tekrarlanan ama dayanağı olmayan bir iddiaya kandı. Buna göre failler gözleri kararmış bireysel suçlulardı. Olayların arkasındaki yapılar ve faillerin ideolojisi uzun bir süre görmezden gelindi ve kısmen yok sayıldı. Burada aşırı sağcılık, ırkçılık ve insan düşmanlığından bahsediyorum" diye konuştu.

Aşırı sağcılar ve ırkçıların saldırılarının "sözde farklı olanlara" yöneldiğini belirten Steinmeier, bunu "terör" olarak tanımladığını söyledi. "Bu sağcı terör Solingen'deki ölümlerden sorumludur" diyen Steinmeier, bu sağcı terörün Solingen'den önce de sonra da var olduğunu belirterek, "Ülkemizde aşırı sağcı ve ırkçı şiddetin sürekliliği var" ifadesine vurgu yaptı.

"Buna tahammül edemeyiz"

Steinmeier, konuşmasında aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadelede devletin de uyanık olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Her insan ülkemizde güven ve huzur içinde yaşayabilmeli ve devlet özellikle şiddet kurbanı olma riski fazla olanları korumalı. Devlet bunun için her şeyi ve daha fazlasını yapmalı" ifadelerini kullanan Steinmeier, "Aşırı sağcı saldırıları önlemekle görevli emniyet mensuplarının sağcı sohbet gruplarında örgütlendiklerini duyduğumda hayretler içinde kalıyorum" dedi ve ekledi: "Buna tahammül edemeyiz ve etmemeliyiz."

Siyasetçilere uyarı

Siyasetçilerin kullandığı söylem konusunda da uyarıda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı, "Politikacılar sözleriyle aşırı sağ kanadın gözüne girmek zorunda olduklarını düşününce ve politikacıların söylenemeyen ile tüyler ürpertici olan arasındaki çizgiyi değiştirdiklerinde de şiddeti körüklüyorlar" dedi. Steinmeier, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İltica politikasıyla ilgili kutuplaşmış ve nefret dolu tartışmaların yaşandığı bir dönemde Solingen'de meydana gelen kundaklama bunu çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor."

Genç ailesinin beş ferdi hayatını kaybetti

29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen'de Genç ailesinin oturduğu bina dört aşırı sağcı tarafından kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya ve Saime Genç hayatını kaybetmişti. Solingen, 1990'ların ilk yarısında Almanya'daki ırkçı saldırıların doruk noktası olarak tarihe geçti.

Solingen saldırısının 30'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yanı sıra Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Alman Meclis Başkanı Bärbel Baas, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve kurbanların yakınları katıldı.

DW,AFP/JD,EC