Steinmeier: Ramazan Almanya'da inanç dünyasının bir parçası

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bayram mesajında Ramazan ve iftarın ülkedeki inanç dünyasının bir parçası olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Ramazan ve iftarın Almanya'daki inanç dünyasının bir parçası olduğunu belirtti.

Almanya'da yaşayan Müslümanların bayramını kutlayan Steinmeier, "Ramazan ve iftar, Almanya'daki çeşitli inanç dünyasının bir parçasıdır. Bugün Ramazan Bayramı'nda, ülkenin dört bir yanındaki Müslüman cemaatlerin diğer inançlardan olan tanıdıklarını davet etmeleri, hoşgörü ve saygının, birlikte yaşama ve fikir alışverişinde bulunma arzusunun önemli bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Birbirimize karşı açık ve saygılı olma tutumu, bu yıl 75'inci yıl dönümünü hep birlikte kutladığımız Anayasamızın da özünü oluşturmaktadır" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasamızın her bireyin onurunu, kökenine, nerede yaşadığına, inanıp inanmadığına bakılmaksızın koruması en önemli demokratik değerlerimizden biridir."

"Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırı, terör, savaş, şiddet" ile "Ortadoğu'da savunmasız onca insanın çektiği acıların" büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Steinmeier, "daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretimizi ve umudumuzu koruyalım" mesajı verdi.

DW/JD,ET

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