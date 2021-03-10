 Steinmeier: Irkçılık barışçı birlikteliği tehdit ediyor | ALMANYA | DW | 15.03.2021

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ALMANYA

Steinmeier: Irkçılık barışçı birlikteliği tehdit ediyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ırkçılıkla mücadele çağrısında bulunarak "Irkçılık demokrasimizi, barışçı birlikteliğimizi tehdit ediyor" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ırkçılıkla mücadele çağrısında bulundu.

Steinmeier, BM'nin Irkçılıkla Mücadele Haftası çerçevesinde 15-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin açılış konuşmasında, ırkçılığın Almanya'da da "demokrasiyi, kültür, din ve fikirlerin barış içindeki çeşitliliğini ve barışçıl birlikte yaşamı tehdit ettiğini" söyledi.

Irkçılıkla Mücadele Haftası organizatörlerine geliştirdikleri yeni dijital formatlar nedeniyle teşekkür eden Steinmeier, "Çalışmalarınız maalesef son derece gerekli. Çünkü nefret koronavirüs kapanma önlemleri nedeniyle mola vermiyor. İnternetteki forumlarda yer alan sayısız yorum da bunu gösteriyor" dedi.

"Yılgınlığa yer yok"

Irkçılığa karşı çıkılması, hukuk devletinin tanıdığı olanaklarla direnilmesi ve kararlı bir sivil topluma ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Almanya Cumhurbaşkanı, bu mücadelede yılgınlığa yer olmadığını belirtti. Irkçılığa karşı uluslararası haftaların önemine dikkat çeken Steinmeier, "Bize yılda bir, mücadeleyi niçin her gün yeniden başlatmamız gerektiğini hatırlatıyorlar" dedi.

Almanya'da Irkçılığa Karşı Mücadele haftalarını Darmstadt kentindeki Irkçılığa Karşı Mücadele Vakfı planlıyor ve koordine ediyor. Bu yıl bin 200'ü aşkın etkinlik planlanıyor. Etkinliklere Almanya çapından bin 700'ü aşkın cami cemaati ile Yahudi ve Hristiyan cemaatler de katılacak. Alevilerin de ilk kez yer alacağı etkinlikler "Sınırsız Dayanışma" sloganı altında yürütülecek.

epd/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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