Steinmeier, Erdoğan’ın ziyareti konusunda “illüzyona kapılmıyor”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretine birkaç gün kala Alman tarafı, beklentileri düşük tutmaya çalışıyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne yakın çevrelere dayandırarak verdiği haberde, gergin ikili ilişkilerin normalleşmesi konusunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in "illüzyona kapılmadığı” ifadesi kullanılıyor. Steinmeier'in, yeni güven oluşana kadar "yolun daha çok” olduğu kanısını dile getirdiği belirtilen haberde, ancak Almanya Cumhurbaşkanı'nın, ziyaretin ikili ilişkileri iyileştirme şanslarını gözden geçirmeye yarayacağını düşündüğü kaydedildi.

Erdoğan yeni bir dönem açmak istiyor

Erdoğan, Steinmeier'in daveti üzerine Perşembe günü resmi bir ziyaret için Berlin'e geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek olan Erdoğan, Cumartesi günü Köln'e geçerek buradaki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak. Erdoğan hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Almanya ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır” diye konuşmuştu.

Tutuklu Alman vatandaşları gerilim nedeni

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Eylül ayı başında, Türkiye'de hapis yatmış olan gazeteciler Can Dündar ve Meşale Tolu ile görüşmüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanması, ikili ilişkilerdeki en büyük gerginlik nedeni.

"Benzersiz ama pek de kolay değil”

Alman ajansı dpa, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ne yakın çevrelere dayandırarak verdiği haberde, Steinmeier'in Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Türkiye'de hukuk devleti prensiplerine daha fazla uyulması çağrısında bulunacağını belirtti. Ajans, Steinmeier'in, Almanya'da üç milyondan fazla Türkiye kökenlinin yaşaması nedeniyle ikili ilişkilerin "benzersiz ama pek de kolay olmadığı” görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

dpa/AÜ,CÖ

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