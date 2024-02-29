Steinmeier: AYM bağımsızlığı saldırılara karşı korunmalı

Aşırı sağın güçlendiği Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Anayasa Mahkemesinin (AYM) korunması için önlemler alınması yönündeki tartışmalara katıldı. Steinmeier, Alman Anayasa Mahkemesinin "demokrasi düşmanları"na ve krizlere karşı korunması için Mahkeme'nin siyasetten bağımsızlığını güvence altına alacak değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Alman Anayasasının kabul edilişinin 75'inci yılı vesilesiyle Bellevue Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Steinmeier, demokrasinin aşırılıkçı güçlere karşı daha iyi korunması gerektiğini belirterek Mahkeme'nin bağımsızlığını olası saldırılara karşı korumak için Anayasa Mahkemesinin yapısı ve seçim prosedürü ile yargıçların görev sürelerinin anayasaya alınması teklifinde bulundu. Anayasa'da değişiklik yapılması için hem Federal Meclis hem de Eyalet Temsilcileri Meclisinde üçte ikilik çoğunluk gerekiyor.

"Polonya ve Macaristan gibi ülkeler…"

Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde yaşanan süreçlerin Almanya için bir uyarı olması gerektiğini belirten Steinmeier, liberal demokrasilere yönelik saldırıların merkezinde ilk olarak hep yüksek mahkemelerin bağımsızlığının bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: Uli Deck/picture alliance/dpa

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, AYM'nin bağımsızlığını koruyacak değişikliklere gidilmesi fikrini ortaya atmış, ancak ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) somut öneriler görmek istediğini belirterek çekimser tutum sergilemişti. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bugünkü açıklamaları, koalisyon hükümetine destek olarak değerlendirildi.

Alman Anayasa Mahkemesi'nde görevli 16 yargıcın yarısı Federal Meclis, diğer yarısı Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından seçiliyor ve iki oylamada da üçte ikilik çoğunluk gerekiyor. Görev süresi 12 yıl olan yargıçlar, aynı göreve bir kez daha seçilemiyor.

"Demokrasi internette de korunmalı"

Almanya Cumhurbaşkanı, günümüzde fikir alışverişinin büyük ölçüde internette gerçekleştiğine işaret ederek dijital tartışma ortamının da demokrasiye uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. "Sesi yüksek çıkan aşırılıkçı bir azınlığın, ülkedeki siyasi iklim ve gündemdeki konuları belirlemesine, tüm dünyadan demokrasi düşmanlarının bilinçli olarak yalanlar yaymasına, nefreti körüklemesine, beyinleri yıkamasına izin veremeyiz. Bu noktada internette de demokrasinin korunmasına ihtiyaç var" dedi.

Anayasa karşıtı fikirlerin beslenmesi, finansmanı ve yayılması için kullanılan ağlara karşı harekete geçmek için kaynaklar ve yollar bulunması gerektiğinin altını çizen Steinmeier, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bu yöndeki planlarına da dolaylı destek vermiş oldu.

dpa,epd/BK,TY

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