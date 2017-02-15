 Steinmeier: Almanya göçmen kökenli bir ülke oldu | Almanya | DW | 28.09.2021

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Almanya

Steinmeier: Almanya göçmen kökenli bir ülke oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya’nın "göçmen kökenli bir ülke" haline geldiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier (ortada), fotoğrafçı Ergun Çağatay'ın Essen'deki sergisinde

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier (ortada), fotoğrafçı Ergun Çağatay'ın Essen'deki sergisinde

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye ile Batı Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60'ıncı yıldönümü sebebiyle Essen'deki bir fotoğraf sergisine katıldı.

"Almanya'nın yıllar içinde göçmen kökenli bir ülke haline geldiğini" söyleyen Steinmeier göçün Almanya'yı daha çeşitli ve açık bir ülkeye dönüştürdüğü belirtti.

Steinmeier

Steinmeier

Steinmeier'in Essen'de gezdiği sergi, fotoğrafçı Ergun Çağatay'ın (1937-2018) birinci ve ikinci nesil "misafir işçilerin" çalışma ve özel hayatını yansıtan fotoğraflarından oluşuyor. Çağatay 1990'da Almanya'nın birçok kentini dolaşarak Türkiyelileri iş ve ev hallerini fotoğraflamıştı.

"Bu sergide güzelleme yapılacak şeyler olmadığını öğrenmek mümkün" diyen Steinmeier, Almanya'ya gelen ilk nesil göçmen işçiler açısından koşulların zor olduğunu söyledi. Steinmeier Almanya'nın "göç aldığı gerçeğini kabullenmekte zorlandığını" da fotoğraflardan öğrenmenin mümkün olduğunu belirtti.

Eşi Elke Büdenbender ile sergiyi gezen Steinmeier eski maden işçisi Osman Cinkılıç ile de bir araya geldi. Çağatay'ın 1990 yılında Cinkılıç ve ailesini Duisburg-Walsum'da çektiği fotoğraf da "Biz buralıyız" adlı sergide yer alan fotoğraflar arasında. 1972 yılında 16 yaşında Almanya'ya gelen Cinkılıç 33 yıl yeraltında çalıştı. Steinmeier Cinkılıç ile buluşmasından "son derece etkilendiğini" söyledi.

Ergun Çağatay'ın fotoğraflarından

Ergun Çağatay'ın fotoğraflarından

Sergi 31 Ekim tarihine kadar Ruhr Müzesi'nde gezilebilecek ve ardından Hamburg ve Berlin'de de düzenlenecek.

Steinmeier bugün ayrıca Bochum'da da Türkiyemspor Bochum spor kulübünü ziyaret ederek kulüp yöneticiler, antrenörler ve futbolcularla bir araya geliyor.

dpa / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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