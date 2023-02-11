Stefan Kuntz ve Bundesliga ekiplerinden yardım

Bundesliga ekipleri, Cumartesi günü karşılaşmalarından önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz da doğduğu kentte yardım kampanyası başlattı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da doğup büyüdüğü Neunkirchen kentinde, Kahramanmaraş depremlerinin mağdurları için kişisel olarak bir yardım kampanyası başlattı.

Şehirdeki bir süpermarkette bir saat boyunca kasada oturan Kuntz, burada elde edilen gelirin Türkiye'deki depremzedelere gönderileceğini dile getirdi.

Kuntz, Rheinpfalz am Sonntag gazetesine konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bir bağış hesabı açtık ve burada toplanan parayı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktaracağız" dedi.

Stefan Kuntz Fotoğraf: AP/picture alliance

Röportajda depremle ilgili kendi yaşadıklarını da anlatan Kuntz, "Pazar günü bir Süper Lig maçına gitmiştik. Akşam da her zaman ki gibi uyudum. Pazartesi uyandığımda, telefonumu açtım ve hemen gelen haberleri gördüm" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine TFF'nin İstanbul'daki merkezine gittiğini belirten Stefan Kuntz, sonrasında yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiğini aktardı. Kuntz, televizyon ekranında gördüklerine tepkisini, "Yarım saat boyunca ağzım açık izledim ve sadece 'bu gerçek olamaz' diye düşündüm. Tam bu felaketin gerçek olduğunu kavramaya başladığım anda ikinci deprem oldu. Yeniden dondum kaldım" ifadeleri ile dile getirdi.

Bundesliga saygı duruşunda

Alman birinci futbol liginde (Bundesliga) takımlar ve trübünlerdeki seyirciler, Cumartesi günü yapılan maçların öncesinde saygı duruşunda bulundu. Werder Bremen-Borussia Dortmund karşılaşmasına her iki takımın futbolcuları, birlikte taşıdıkları "Deprem kurbanları için - Birlikte yardım edelim" pankartı ile çıktı. Her iki kulüp, Cuma günü bir açıklama yaparak, hem maddi yardımda bulunacaklarını hem de bu karşılaşmada giyilen formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere aktarılmak üzere açık artırmaya çıkaracaklarını bildirmişlerdi.

Borussia Dortmund'un takım kaptanı ve Almanya Milli Takımı oyuncusu Marco Reus, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden bize ulaşan görüntüler şok edici. Düşüncelerimiz, yakınlarını kaybeden, yakınları için endişe duyan ve tabii ki orada yardım eden tüm insanlarda" ifadelerini kullandı.

Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg da, kulüp olarak depremzedeler için 50 bin euro bağış yapacağını duyurdu. SC Freiburg'un açıklamasında, "Felaket uzmanları, yardım malzemeleri ve gıdanın yanı sıra, mağdurlara yardım etmenin en önemli yolunun maddi destek olduğunu söylüyor" denilerek, taraftarlara da yardım çağrısında bulunuldu.

dpa / ET,ETO