Sporda ırkçılık: Alman Milli Takımı sahayı terk etti

Almanya'nın Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek futbol takımının son hazırlık maçı, sahada yaşandığı açıklanan bir ırkçılık olayı nedeniyle tamamlanamadı.

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Twitter'dan duyurduğu olayda, Alman Olimpik Milli Futbol Takımı oyuncusu Jordan Torunarigha'nın Honduraslı bir rakibinin ırkçı söylemine maruz kaldığı açıklandı.

DFB, bu olay nedeniyle Alman oyuncuların sahayı terk ettiğini belirtti. Wakayama kentindeki maçın normal süresinin bitimine beş dakika gerçekleşen olay sırasında skorun 1-1 olduğu bildirildi.

Olayın ardından Alman Olimpik Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Oyuncularımızdan biri ırkçılığa maruz kaldığında oynamaya devam etmek bir seçenek değildir" açıklamasında bulundu.

Torunarigha'nın formasını giydiği Hertha Berlin kulübü de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tek doğru karar bu" tepkisini göstererek 23 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

Nijeryalı eski milli futbolcu Ojokojo Torunarigha'nın oğlu olan Jordan Torunarigha, Almanya'da Şubat 2020'deki bir kupa maçında bazı Schalke taraftarlarının ırkçı davranışlarına hedef olmuştu. Tribünlerden maymun seslerinin duyulduğu olay nedeniyle Alman Futbol Federasyonu, Schalke'tye 50 bin euro para cezası vermişti.

Almanya, Olimpiyatlar'da D Grubu'ndaki ilk maçını 22 Temmuz'da Brezilya'ya karşı oynayacak. Honduras ise B Grubu'nda Romanya karşısına çıkacak.

DW,dpa,AP,rtr/CÖ,BÖ

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