 Spiegel: Yunanistan binlerce sığınmacıyı Türkiye′ye sınır dışı etti | AVRUPA | DW | 14.11.2019

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AVRUPA

Spiegel: Yunanistan binlerce sığınmacıyı Türkiye'ye sınır dışı etti

Spiegel, Yunanistan’ın iltica süreci hakkı tanımadığı binlerce sığınmacıyı yasalara aykırı bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı ettiğini iddia etti. Yunanistan ise iddiaları reddetti.

Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri

Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri

Spiegel Online, Yunanistan'ın yaklaşık 60 bin göçmeni yasa dışı bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı ettiği iddiasını yazdı. Haberde, Türk hükümetinin Yunanistan'ı söz konusu göçmenlere iltica süreci hakkı tanımamakla suçladığı belirtildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı belgelerine dayandırılan haberde, Yunanistan'ın 1 Kasım 2019 öncesindeki 12 ayda toplam 58 bin 283 sığınmacıyı yasa dışı bir şekilde Türkiye’ye geri gönderdiği kaydedildi.

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında durumun barut fıçısına dönüştüğü ve bu durumun sürdürülemeyeceği uyarısında bulundu (31.10.2019)

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçen sığınmacıların sayısındaki artış sürüyor. Yunanistan gelişmelerden endişeli. (12.10.2019)

Son dönemde Türkiye’den artan sığınmacı geçişleri nedeniyle sıkıntı yaşayan Yunanistan, iltica yasasını bu ay içinde sertleştireceğini açıkladı. (04.10.2019)

Yunanistan 'ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Kumuçakos, sığınmacılar konusunda ağır bir yükün altına giren Türkiye’ye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi. (02.10.2019)

Yunanistan'da hükümet 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etmeyi planlıyor. (30.09.2019)

Meriç Nehri üzerinden geçişler arttı

Türk hükümetinin raporunda, iki ülke arasında doğal bir sınır olan Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan sığınmacıların çoğunlukla geri gönderildiği belirtiliyor.

Haberde, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısının artmasının yanı sıra Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a ulaşmaya çalışanların sayısında artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, Meriç Nehri üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 173 artarak, 18 binden fazla olarak kaydedildi.

Push-back yöntemine eleştiri

Yunanistan’ın göçmen ve sığınmacıları yasa dışı bir şekilde geri göndermesi “Push-back” olarak nitelendiriliyor. Yasa dışı yollardan bir ülkeye giriş yapsa bile herkesin iltica başvurusu yapma hakkı bulunduğu için bu yöntem, Avrupa ve devletler hukukuna aykırı sayılıyor. Ülkelerin, sığınmacılara etkin bir iltica süreci hakkı tanıması gerekiyor. Spiegel Online'ın haberine göre, insan hakları savunucuları Yunanistan'ı yıllardır sığınmacıları "Push-back” yöntemi ile Türkiye'ye geri göndermekle suçluyor.  Haberde, "Push-back” yöntemi ile sadece Ekim ayında 6 bin 500'den fazla sığınmacının Türkiye'ye sınır dışı edildiği belirtildi.

Yunanistan iddiaları reddetti

Yunanistan ise Spiegel Online'ın haberinde yer alan iddiaları reddetti. Sivil Koruma Bakanlığı sözcüsü, “Push-back” yönteminin kullanılmadığını belirterek, bazı şikayetlerin incelendiğini, ancak kusurlu tutuma ilişkin kanıt bulunamadığını kaydetti.

DW,KNA/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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