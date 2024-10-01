SPD'li Klingbeil'dan DEM'e ziyaret: Kayyumu doğru bulmuyoruz

DEM Parti'yi ziyaret eden SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil, yerel yönetimlere kayyum atanmasını doğru bulmadıklarını belirterek yerel yönetimlerin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil Türkiye'deki temaslarını sürdürüyor.

Klingbeil, bugün Ankara'da DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Klingbeil ve beraberindeki heyet DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay ile milletvekilleri Saruhan Oluç ve Ceylan Akça Cupolo tarafından karşılandı.

SPD ve DEM Parti heyetlerinin görüşmesinde Türkiye ve Ortadoğu'daki sorunlar değerlendirildi, siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan görüşmede "DEM Parti'ye yönelik saldırılara" dikkat çekti ve bütün bunlara rağmen DEM Parti'nin "demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi" yürüttüğünü söyledi.

SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ise DEM Parti'ye yönelik "saldırıların farkında olduklarını" belirterek, DEM Parti'nin Türkiye'de demokrasi adına önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Klingbeil, "Size yönelik bütün baskı ve saldırılara rağmen yerel seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü. Buna rağmen yerel yönetimlere kayyum atanmasını, belediye meclislerinin işlevsiz kılınmasını asla doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler demokrasinin olmazsa olmazıdır" şeklinde konuştu.

Klingbeil, dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmiş ve iki parti arasında siyasi iş birliği protokolü imzalanmıştı.

DW/JD, BK

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