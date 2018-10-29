SPD lideri: Partiyi daha iyi yönetecek biri varsa gelsin

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles, genel başkanlığı kendisinden daha iyi yapacağını düşünen biri olduğu takdirde bunu dile getirmesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Süddeutsche Zeitung'a verdiği mülakatta Nahles, samimiyet ve açık sözlülük çağrısında bulundu. Partiyi tüm "gücü, tutkusu ve özgüveniyle" yönettiğini belirten Nahles, "Eğer bu görevi daha hızlı ya da daha iyi yapacağını düşünen biri varsa ortaya çıkmalıdır" dedi.

Nahles, 2019 yılının sonunda gerçekleşmesi planlanan parti kurultayının öne çekilmesi taleplerini de eleştirdi. Nahles, "Eğer bu işi doğru bir biçimde yapmak istiyorsak, gelecek yıla kadar zamana ihtiyacımız var. Şimdi düşünüp taşınmadan her şeyi yıkıp geçmek, saçma olacaktır" ifadelerini kullandı. Nahles, "Açıkçası bir parti kurultayının öne çekilmesi ya da kadrolarda değişikliğe gidilmesinin ne fayda getireceğini merak ediyorum" dedi.

Kevin Kühnert

Kühnert: Kaybedecek zamanımız yok

Partinin gençlik teşkilatı Jusos'un (Genç Sosyalistler) lideri Kevin Kühnert ise, parti yönetiminin aksine kurultayın öne çekilmesi gerektiği görüşünde. Rheinische Post gazetesine konuşan Kühnert "koalisyonun kırılgan bir durum içerisinde bulunduğunu ve "kaybedecek zaman olmadığını" vurgulayarak, "parti programının 600 delegeyle birlikte bir an önce ele alınması gerektiğini" söyledi. Kühnert'in lideri olduğu Jusos, geçen yıl düzenlenen olağanüstü SPD parti kurultayında Hristiyan Birlik partileriyle koalisyona gidilmemesi yönünde kampanya yapmıştı. Kurultay sonucunda çoğunluğu "büyük koalisyon"a sıcak bakanlar elde etmiş ve delegeler Merkel ile yeniden hükümet kurulmasına yeşil ışık yakmıştı.

Bir önceki kabinede Çalışma Bakanlığı görevini sürdüren Nahles, Nisan ayında eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'tan genel başkanlık görevini devralmadan önce de birkaç ay boyunca partisinin meclis grubu başkanlığını yapmıştı.

SPD'den Olaf Scholz, CDU'dan Angela Merkel ve CSU'dan Horst Seehofer, koalisyon anlaşmasını Mart ayında imzalamışlardı

Koalisyon tehlikede mi?

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), yalnızca Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve SPD'den oluşan koalisyon hükümetinin durumu ve sürdürülebilirliğine ilişki tartışmalar mevcut.

Geçen haftaki Hessen eyalet seçimlerinde elde edilen başarısızlığın ardından Başbakan Angela Merkel, Aralık ayında düzenlenecek CDU parti kurultayında genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. "Ben Başbakan doğmadım" ifadesini kullanan Merkel, Başbakanlık görevini bir sonraki seçimlere kadar sürdüreceğini de belirtmişti.

Hessen'daki seçimlerde benzer biçimde kan kaybeden SPD'nin lideri Nahles ise, Hristiyan Birlik partileriyle yürüttükleri koalisyona ilişkin yeni bir "yol haritası" hazırlayacaklarını söylemişti. Nahles, yapacakları durum değerlendirmesinin ardından, "bu hükümetin kendileri için doğru yer olup olmadığını net bir şekilde görebileceklerini" ifade etmişti.

Almanya'da "büyük koalisyonu" oluşturan CDU, CSU ve SPD partilerinin her biri son dönemde yapılan eyalet seçimlerinde önceki seçimlere göre ciddi oranda oy kaybetmiş bulunuyor.

DW,Reuters/BÜ,SÖ,ÖA

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