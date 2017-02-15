SPD hükümet kurmak için baskıyı artırıyor

Almanya seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) üçlü koalisyon için sondaj görüşmelerine davet ettiklerini ve istedikleri taktirde görüşmelere SPD'nin bu hafta başlamak istediğini açıkladı.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich,iki partinin önce kendi aralarında görüşüp engelleri aşma girişimini memnuniyetle karşıladıklarını kaydederken, yine de bu hafta üçlü koalisyon için kendileriyle görüşmek istediklerini belirtti.

Mützenich "Yeşiller ve FDP bu hafta bizimle sondaj görüşmelerine konsantre olabilirlerse iyi olur" ifadelerini kullandı. Mützenich görüşmeleri kamuoyu önünde götürmeyeceklerini kaydetti.

Scholz: İyimserim

SPD’nin başbakan adayı Scholz Twitter'da gelişmelerden umutlu olduğunu söyleyerek "İyimserim. Pragmatizm ve işbirliğine hazır olmakla koalisyonun inaşı başarılı olacaktır" dedi.

Hristiyan Birlik partileri başbakan adayı Armin Laschet de koalisyon kurmayı deneyeceğini söylüyor. Ancak Alman televizyonu N-TV Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder’in yapılan parti içi bir toplantıda muhafazakarların havluyu atması gerektiğini söylediğini duyurdu.

Yeşiller partisinden Anton Hofreiter partisinin SPD ve FDP ile koalisyonunun muhtemel olduğunu söyleyerek "Önümüzde büyük bir iş var" dedi.

Yeşiller partisi milletvekili Cem Özdemir yapılacak görüşmelerin "belirli bir düzeyde güven inşa edilmesi ve iki büyük partinin Yeşiller ve FDP’yi birbirine karşı oynamasının engellemesi" hakkında olduğunu söyledi. Özdemir FDP ile sosyal politikalar ve dijitalleşme konularında ortak zeminleri olduğuna dikkat çekti. Ancak iklim koruma hakkında zorluklar olabileceğini belirtti.

Anketlerde Scholz’ün başbakanlığı öne çıkıyor

Infratest Dimap tarafından ARD için yapılan bir ankete katılanların yüzde 62'si Scholz’ün başbakan olmasını istiyor. Ankete katılanların sadece yüzde 16’sı Laschet’in başbakan olmasını istediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 55 ise SPD, FDP ve Yeşiller tarafından kurulacak bir koalisyon istediğini söyledi.

SPD seçimlerde yüzde 25,7 oranında oy alırken, bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5 artırdı. Seçimlerde Hristiyan Birlik partileri yüzde 24,1, Yeşiller yüzde 14,8 ve FDP yüzde 11,5 oy aldı.

rtr/SSB, BÖ

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