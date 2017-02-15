 Spahn: Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak ya iyileşecek ya da ölecek | Almanya | DW | 22.11.2021

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Almanya

Spahn: Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak ya iyileşecek ya da ölecek

Vaka artışı nedeniyle vatandaşları aşıya çağıran Almanya Sağlık Bakanı Spahn, "Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak ya iyileşecek ya da ölecek" dedi. Spahn, Biontech aşısına üst sipariş sınırı uygulamasını savundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya'da salgın verilerini izleyen Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ülke genelinde son bir hafta içinde her 100 bin kişide korona vakalarını gösteren insidans değeri 386'ya yükselerek yeni bir rekora ulaştı. Vaka sayılarının artışı nedeniyle bugün Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yüksek bulaşıcı Delta varyantı tehlikesi nedeniyle vatandaşları aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmaya çağırdı.

Aşı konusunda sert uyarılar yapan ve artış nedeniyle hatırlatma dozunun daha da önemli hale geldiğini vurgulayan  Spahn, "Almanya'da yıl sonuna kadar herkesin ya aşı olacağını ya iyileşeceğini ya da öleceğini" söyledi. Aşının kişisel bir mesele olmadığını savunan Spahn, vaka sayılarının artışına ve hastanelerdeki durumun kötüleştiğine dikkat çekerek aşı olmayı bir dayanışma yükümlülüğü olarak tanımladı.

Biontech siparişine üst sınır tartışması

Spahn, basın toplantısında muayenehane ve hastanelereBiontechaşısı için üst sipariş sınırı getirilmesine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Uygulamayı savunan Spahn, aşıya talebin geçen haftalarda çok fazla arttığına dikkat çekerek "Yoğun talep nedeniyle Biontech depolarımız boşalabilir" dedi. Biontech yerine yine bir mRNA aşısı olan Moderna yaptırılmasını öneren Spahn, ABD üretimi Moderna'nın da etkili ve iyi bir alternatif olduğunu ifade etti.

Eleştirilen uygulamaya göre Almanya'da doktor muayenehaneleri haftada en fazla 30 doz, aşı merkezleri ve gezici aşı ekipleri ise en fazla bin 20 doz Biontech sipariş edebiliyor. Moderna aşısında ise sipariş sınırı uygulaması bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın depolardaki Moderna aşısının son kullanım tarihinin 2022'nin ilk çeyreğinde dolacak olması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Öte yandan Bionteceh firması da Almanya'da tartışmalar üzerine kısa sürede ek sevkiyat yapılmasını gözden geçirdiklerini açıkladı.

Mercedes - Rolls-Royce karşılaştırması

Spahn, Moderna'nın Biontech kadar etkili olup olmadığı tartışmasına da "Biontech aşısı Mercedes ise Moderna da Rolls-Royce" şeklindeki bir karşılaştırmayla yanıt verdi. Almanya'da yeterince aşı olduğunu söyleyen Spahn, dün ve bugün toplam 6 milyon doz Biontech sevkiyatının yapıldığını, ancak aşı kampanyasının hızlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle bu miktarın sadece bir doz aşı için yeterli olduğunu dile getirdi.

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Biontech aşısını sipariş etmekten çekindikleri eleştirisini geri çeviren Spahn, bu yıl sonuna kadar 24 milyon doz Biontech'in kullanıma hazır olacağını vurguladı. Şu anda depolarda hatırlatma dozları için 16 milyon doz Moderna bulunduğunu, bu miktarın yıl sonuna kadar da 26 milyon doz olacağını belirten Bakan Spahn, 20 Aralık'ta da 2 milyon 400 bin doz Biontech aşısının çocuklar için sevkiyatının yapılacağını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen hafta Biontech'in 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımına izin vermişti.

dpa,Reuters/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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