Spahn: Almanya'da üçüncü dalga kırıldı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede düşen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle iyimser açıklamalarda bulunurken, diğer yandan ülkede kısıtlamaların kaldırılması konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini dile getirdi. "Üçüncü koronavirüs dalgası kırıldı" ifadesini kullanan Spahn, "şimdi bu gidişatın sürekliliğini sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

Almanya'da vaka sayılarının hâlâ yüksek olduğunu ve bu rakamların aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Bakan Spahn, kısıtlamaların gevşetilmesinde aceleci davranılmasının bu şartlar altında tehlikeli olabileceğini ifade etti. "Pandeminin bu safhasında kazanımlarımızı yitirmememiz gerekiyor" diyen Jens Spahn, sabırsızlığın koronavirüse yarayacağını dile getirdi.

"Almanya penaltı atışlarında iyidir"

Alman sağlık sisteminin salgın dönemindeki durumuna da değinen Sağlık Bakanı, "Sağlık sistemimiz yoğun baskı altında oldu ama hiçbir zaman başa çıkamayacak duruma gelmedi" dedi.

Almanya'da bugün itibariyle 26,2 milyon kişinin en az bir kere aşı olduğunu bildiren Spahn, bunun nüfusun yüzde 31,5'ine tekabül ettiğini, önümüzdeki hafta ise her üç kişiden birinin aşılanmış olacağını aktardı. Bakan Spahn'ın ifadesine göre Almanya'da her iki aşısını olup tamamen koruma altında olan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 8,8.

Almanya'da aşı kampanyasının başlarda çok ağır ilerlemesine ragmen artık günlük aşılama sayısının çok artmasına da değinen Spahn, esprili bir dille "Almanya zaten penaltı atışlarında daha iyidir" ifadesini kullandı.

Almanya sürdürdüğü aşı kampanyasında aşılama hızını son haftalarda hissedilir derecede arttırdı

Robert Koch Enstitüsü'nden "yüzde 80 barajı"

Halihazırda uygulanan korona kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması tartışmalarına değinen Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise tedbirlerin kapsamlı bir biçimde gevşetilmesi için halkın "yüzde 80'inden fazlasının" koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olması gerektiğini dile getirdi. Wieler böyle bir durumda yine enfeksiyonlar görüleceğini ancak bunların yeni bir dalgaya yol açamayacağını bildirdi.

Almanya'da salgının kontrol altına alınması yönünde şu an ciddi bir umut olduğunu da kaydeden Lothar Wieler, insidans sayılarının her yaş grubunda geriye gittiğini ve aynı zamanda aşı olan kişilerin sayısının giderek arttığını belirtti. Wieler diğer yandan yoğun bakım servisleri için tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

Rakamlar düşüyor

Almanya'da yeni vaka sayılarında yaşanan düşüş devam ediyor. RKI'nin cuma günü açıkladığı verilere göre geçen hafta cuma günü 153,4 olan 100 bin kişide yeni enfeksiyon sayısı bugün 125,7 olarak duyuruldu. Günlük vaka sayısı ise 18 bin 485 olarak açıklandı.

Reuters,AFP,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe