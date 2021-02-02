 SpaceX′in Starship aracı inişten sonra patladı | YAŞAM | DW | 04.03.2021

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YAŞAM

SpaceX'in Starship aracı inişten sonra patladı

SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship'in prototipinin yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra infilak etti.

SpaceX aracının uçuş denemesi yine başarısızlıkla sonuçlandı

SpaceX aracının uçuş denemesi yine başarısızlıkla sonuçlandı

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı Starship prototipinin yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında gerçekleşen uçuş denemesinde uzay aracı Starship'in prototipi fırlatma platformuna dikey inmeyi başardı. Ancak roketin altındaki alevler sönmedi ve araç indikten sekiz dakika sonra infilak etti. 

Starship SpaceX tarafından Ay'a ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşıması için tasarlanan bir araç.

İlk iki deneme de başarısız olmuştu

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un Kızıl Gezegen'e insan gönderme hayaliyle geliştirdiği yeni nesil uzay aracı Startship prototiplerinin daha önceki iki denemesi de başarısız olmuştu.

SN9'un denemesi de başarısız olmuştu

SN9'un denemesi de başarısız olmuştu

Ancak Starship SN10, Şubat’ta deneme yapan SN9 ve Aralık ayında test edilen SN8 modellerinden daha başarılı bir şekilde fırlatma rampasına güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

Musk Twitter’da yaptığı paylaşımda "SN10 huzur içinde yatsın. Şerefli terhis" ifadelerini kullandı.

Şirket Youtube kanalında SN10 ile ilgili paylaştığı videoda aracın patladığı kısmını keserek verdi ancak Musk hayranlarının paylaştığı görüntülerde, inişten sonra aracın altında bir patlama olduğu ve patlamanın etkisiyle aracın havaya fırlayarak yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

120 metre uzunluğundaki Starship roketi Elon Musk’ın uzay yolculuğunu mümkün hale getirmeyi amaçlıyor. Starship’in ilk yöründe uçuşu yıl sonu için planlanıyor. Musk Japon milyarder Yusaku Maezawa’yı Starship ile 2023 yılında Ay’ın etrafında uçurmayı planlıyor.

Video izle 07:16

SpaceX uzaya astronot gönderecek

rtr, AFP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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