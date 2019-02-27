 SpaceX astronotları uzaya taşımak için ilk adımı attı | YAŞAM | DW | 02.03.2019

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YAŞAM

SpaceX astronotları uzaya taşımak için ilk adımı attı

Astronotları uzay istasyonuna taşımak için ABD'li SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, başarılı bir şekilde yolculuğuna başladı. Kapsül sayesinde ABD, Rusya'nın Soyuz araçlarına ihtiyaç duymayacak.

USA Cape Canaveral Start der SpaceX Falcon 9 Rakete (Reuters/M. Blake)

Uluslararası Uzay İstasyonu’na mürettebat ve kargo taşımak için SpaceX firması tarafından geliştirilen yeni nesil kapsül, başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Cape Caneveral üssünden fırlatılan yaklaşık beş metre uzunluğundaki Crew Dragon adlı kapsül, Pazar günü uzay istasyonuna varacak.

SpaceX şirketi tarafından geliştirilen kapsül, 181 kilogram ağırlığında erzak ve deney malzemesi taşıyor. İlk deneme uçuşu insansız gerçekleştirildi. Bilim kurgu filmi "Yaratık"ın (Alien) baş karakteri Ridley'in adını taşıyan üzeri sensörlerle donatılmış bir manken uçuşta yer aldı. Ancak bir sonraki uçuşta, yeni kargo aracının koltuklarına oturanlar iki astronot olacak. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken haziran ayında yapılması planlanan ikinci uçuşa katılacak isimler olacak. 

Crew Dragon'un özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk kapsül olduğuna dikkat çeken NASA, deneme uçuşunu canlı olarak tüm dünya ile paylaştı.

Neden önemli?

Amerikalı işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından geliştirilen kapsül, başarılı olursa NASA, astronotlarını bir kez daha ABD topraklarından uzaya göndermeye başlayacak.

NASA, 2011 yılından bu yana ABD'den uzaya astronot göndermiyor. Bu uçuşlar için Rusya'nın Soyuz araçları kullanılıyor. ABD, astronot için uçuş başına 82 milyon dolar ödeme yapıyor. Bu duruma son vermek isteyen NASA, SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlere 8 milyar dolar destek sağlamıştı.

Vorbereitungen SpaceX s Demo-1 Mission Falcon 9

AFP,rtr/ÖA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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