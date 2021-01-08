Soylu’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Salı günkü grup toplantısındaki sözleri gündeme damga vurdu.

Kılıçdaroğlu "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz! Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullandı.

Bunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak tepki gösteren Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Soylu, "Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu "tarihin en başarısız bürokratı" olarak nitelendiren Soylu, CHP liderini "bilgisizlik ve cehalet" ile suçladı. Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Nazi ağzıyla konuşmayı bıraksınlar"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir tepki de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Avrupa'daki sosyal demokrat partiler liginden aşırı sağcılar liginin üst sıralarına tırmanmak şeklinde siyasi tutum sergiliyor" ifadelerini kullanan Çelik, "Devletin valisine, kaymakamına, yargı mensubuna 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir, bu Nazi ağzıyla konuşmayı bırakmaları lazım" diye konuştu.

DW, DHA/BÜ,SSB

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