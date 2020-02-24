Soylu ve Seehofer: Nefret tohumlarının büyümesine izin vermeyeceğiz

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Alman mevkidaşı Horst Seehofer ırkçı şiddeti kınayan, Türkler ve Almanlar arasında nefret tohumlarının ekilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan ortak bir açıklama yaptı.

Soylu ve Seehofer, Almanya'nın Hanau kentinde dokuz göçmen kökenlinin öldürüldüğü ırkçı saldırıya ilişkin olarak bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sonrasında Türkçe ve Almanca olarak yapılan ortak açıklamada, "Failin ırkçı ve İslam düşmanı nedenlerden hareket ettiği açıkça ortadadır" denildi.

Hanau saldırısının Almanya'da son aylarda gerçekleştirilen üçüncü ırkçı saldırı olduğu hatırlatılarak "Bu durum, aşırı sağcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır" sözüne vurgu yapıldı.

"Terörün aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz"

Faillerin "Topluma düşmanlığı ekmeyi, karşılıklı önyargılarını beslemeyi ve halk gruplarını bütünüyle birbirine düşürmeyi hedeflediği" belirtilerek "Biz buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" denildi.

Açıklamada "Mağdur grupların, özellikle Türklerin ve Türk kökenli Almanların olaya verdiği ölçülü tepkiler, terörün aramıza girmesine müsaade etmeyeceğimizin cesaret verici bir göstergesidir. Almanya ve Türkiye atılan nefret tohumlarının büyümesine izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir" ifadelerine yer verildi.

Olayın aydınlatılması için çabalar sürüyor

Açıklamada, "Olayın tamamen açıklığa kavuşturulması" için soruşturma makamlarının "ellerinden geleni yaptığı" belirtildi. Bu çerçevede "Failin eylemi tek başına mı gerçekleştirdiği yoksa aşırı sağcılar ve teröristlerle iletişim içinde mi olduğunun tamamen ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması" için de çabaların sürdüğü vurgulandı.

Türkiye ve Almanya içişleri bakanları açıklamada, "Korkunç saldırıdan ötürü büyük bir şok ve üzüntü içinde" olduklarını belirterek, "tüm mağdurların ve ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını" dile getirdiler.

Merkel ve Steinmeier anma törenine katılacak

Hanau'da 19 Şubat'ta düzenlenen saldırıdan yaklaşık iki hafta sonra kentte Çarşamba akşamı merkezi bir anma töreni düzenlenecek. Aralarında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yaklaşık 700 kişinin davetli olduğu törende saldırıda yaşamını yitirenler anılacak.

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile bara düzenlenen saldırıda beşi Türkiye kökenli dokuz göçmen kökenli yaşamını yitirmiş, saldırının şüphelisi olay sonrasında 72 yaşındaki annesi ile birlikte ikamet ettiği evde ölü olarak bulunmuştu. Federal Başsavcılık, saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" hareket ettiğini açıklamış, saldırıya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Merkel başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi tepki göstermişti.

Video izle 03:35 Hanau'da düzenlenen saldırılar sonrası Müslümanlar tedirgin

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe