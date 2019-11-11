 Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik | TÜRKİYE | DW | 13.11.2019

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TÜRKİYE

Soylu: DEAŞ’ın önemli bir adamını ele geçirdik

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye’de IŞİD’in önemli bir ismini yakaladıklarını ve sorgusunun sürdüğünü açıkladı. Soylu, Almanya ve Hollanda’nın kendi vatandaşı olan IŞİD mensupları ve ailelerini alacağını da söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de IŞİD'in önemli isimlerinden birini yakaladıklarını duyurdu. Van'da Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuşan Soylu, "Terörle mücadele" konusunda açıklamalarda bulundu. "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "DEAŞ’ın çok önemli bir adamını yakın zamanda Suriye'de ele geçirdik" bilgisini verdi. Soylu, söz konusu kişinin sorgusunun hâlâ devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürmesinin ardından Türkiye de Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşini yakaladığını açıklamıştı.

Almanya ve Hollanda IŞİD'lileri alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı savaşçıların ülkelerine geri gönderilmesine ilişkin açıklamalarda da yaptı. Bu çerçevede özellikle Almanya ve Hollanda’ya teşekkür eden Soylu, yaklaşık beş gündür içişleri ve adalet bakanları düzeyinde yürüttükleri görüşmeler sonucunda bu iki ülkenin de "yapıcı bir tutum" sergilediğini söyledi. Soylu, "DEAŞ’tan kendi ülkemizde bulunan, aynı zamanda Suriye'de şu anda gözetimimiz altında bulunan Resulayn ve Tel Abyad'ta, hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de Suriye Milli Ordusu'nun yakaladığı; Cerablus ve Azez’de gözetimimiz altındaki alanda tuttuğumuz tutuklular da dahil olmak üzere kendi memleketlerine mensup olan DEAŞ’lı teröristleri, aynı zamanda eşleri ve çocuklarını alacaklarını dün akşam itibariyle teyit ettiler" şeklinde konuştu.

"Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini ve aynı yapıcı tutumu" beklediklerini kaydeden Soylu, "Terörle mücadele edilecekse, herkes teröristine sahip çıksın. Biz kimsenin teröristinin oteli değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye, Pazartesi günü yabancı IŞİD zanlılarını ülkelerine geri göndermeye başlamıştı.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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