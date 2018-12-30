Sosyal medyada "Suriyelileri istemiyoruz" tartışması

Türkiye'de 2019 yılının ilk gününde sosyal medyada "Ülkemde Suriyeli İstemiyorum" etiketi altında tartışmalar yürütülüyor. Suriyelilerin yeni yıl eğlencesi farklı tepkilere neden oldu. Suriyelileri ağır ithamlarla eleştirenler kadar onlara destek veren paylaşımlar da yapılıyor.

Tartışmalar, İstanbul Taksim Meydanı'nda yeni yıl kutlaması yapan bir grup Suriyelinin ülkelerinin bayraklarını, bir başka grubunsa Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bayrağı açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başladı.

Kimi kullanıcılar, Suriyelilerin kutlama yapmasını eleştirmek yerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile harekat yapmasını eleştirmek gerektiğine dikkat çekti, kimileri ise Şam'daki kutlamalarla kıyaslama yaptı.

Suriyelilerin eğlendiği görüntülere yönelik paylaşımlarda, "Suriyelilerin Türkiye'de eğlenirken, Türk askerlerinin şehit düştüğü" eleştirisini dile getirenler dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Sinan Ogan da etiketin altında yaptığı paylaşımda, benzer görüşleri savundu.

Twitter üzerinden konuya yönelik yapılan paylaşımlarda, "Suriyelilerin eğlenmesinin değil, aradaki bir grubun Özgür Suriye Ordusu bayrağı açmasının sorun olduğunu" belirten görüşler de yer aldı.

DW/GA,SÖ,HT

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