Soros: Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcında olabiliriz

ABD'li milyarder Soros, Davos'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna'da Putin'in bir an önce yenilmesi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi, Rusya ve Çin'i "açık toplum önündeki en büyük tehdit" diye nitelendirdi.

ABD'li milyarder yatırımcı George Soros, Davos'ta merakla beklenen akşam yemeği buluşmasında dünyadaki güncel gelişmelere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Macar asıllı bir Yahudi olan Soros, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfının da kurucusu. Soros, sahip olduğu servet ve vakfı aracılığıyla otoriter rejimlere karşı muhalif hareketleri desteklemesiyle komplo teorilerinin de odağında bulunuyor.

Soros'un, Davos'ta düzenlenen geleneksel akşam yemeği konuşmasına Ukrayna savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin damgasını vurdu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "medeniyetin sonu" olabileceği uyarısı yapan Soros, Avrupa'yı da enerji konusunda Putin'e karşı daha kararlı adımlar atmaya çağırdı.

Ukrayna savaşının Avrupa'yı temelinden sarstığını belirten Soros, "İşgal, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına gelebilir ve medeniyetimiz bunu atlatamayabilir" diye konuştu. Ukrayna savaşını bir an önce sona erdirmek için eldeki tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Soros, "Medeniyetimizi korumanın tek yolu belki de Putin'i mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yenilgiye uğratmaktır" dedi.

Merkel'e Rusya eleştirisi

Ukrayna'ya verdikleri destek için ABD ve Avrupa'yı öven Soros, başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı ise Rusya'ya enerji alanındaki bağımlılık nedeniyle eleştirdi. Avrupa'nın Rus fosil enerji kaynaklarına "aşırı bağımlı" olmayı sürdürdüğünü belirten Soros, "bu bağımlılığın büyük ölçüde Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in merkantilist politikalarından kaynaklandığını" iddia etti, Merkel'in Rusya ile doğal gaz sevkiyatı konusunda "özel anlaşmalar" yaptığını söyledi.

Putin'in Avrupa'ya çok akıllıca şantaj yaptığını, gazı kesmekle tehdit ettiğini, ancak dışarı göstermeye çalıştığından çok daha zayıf olduğunu savunan Soros, "Putin aslında bir krizin içinde ve bir şekilde Avrupa'yı korkutmayı başardı" dedi. Soros, Putin'in geçen yıl doğal gazı Avrupa'ya ihraç etmek yerine stokladığını, bundan kaynaklanan doğal gaz sıkıntısı nedeniyle artan fiyatlardan "büyük paralar kazandığını" ifade etti. Ancak depolama tesislerinin Temmuz'da dolacağını ve Rusya'nın Avrupa dışında doğal gazı ihraç edecek yeri bulunmadığını belirten Soros, "Putin sıkışmış durumda. Doğal gazla bir şeyler yapması gerekiyor. Avrupalılar sandıklarından çok daha güçlü bir konumdalar" dedi.

"Rus-Çin ittifakı en büyük tehdit"

Soros konuşmasında Putin'in dışında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de hedef aldı. Putin ve Şi'yi "diktatörler" diye nitelendirdi, bu iki ülkenin "açık toplum önündeki en büyük tehdidi oluşturduğunu" söyledi.

Soros, iki ülkenin giderek artan iş birliğine işaret ederek "Birbirleriyle sınırları olmayan bir ittifak bağı içindeler. Ortak noktaları da çok var. Gözdağı ve tehditlerle yönetiyorlar ve bunun sonucunda akıl almaz hatalar yapıyorlar" dedi.

AFP/BK,JD