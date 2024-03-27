Solingen'deki yangında kundaklama şüphesi güçlendi

Solingen'de ikisi çocuk, dört kişilik bir Bulgar ailenin ölümüne yol açan yangında kundaklama şüphesi güçlendi. Yanan binanın girişinde yangın hızlandırıcı madde izi tespit edildi.

Solingen'de dört kişilik bir ailenin ölümüne yol açan yangında kundaklama şüphesi güçlendi. Pazartesi sabahı çıkan yangında bir Bulgar aileden anne, baba ve iki çocukları hayatını kaybetmiş, dokuz kişi yaralanmıştı.

Wuppertal Başsavcılığı, hazırlanan bilirkişi raporunun geçici sonuçlarını açıkladı. Yangının bina girişinde, ahşap merdiven boşluğunda çıktığı ve baca etkisiyle beş dakika içinde çatıya kadar yayıldığı belirtilen raporda, merdiven boşluğunda belirgin bir şekilde yangını hızlandırıcı madde izine rastlandığı kaydedildi. Raporda bu bulgu nedeniyle olayın kasıtlı kundaklama olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ancak Wuppertal Başsavcısı Heribert Kaune-Gebhardt, olayın yabancı düşmanlığından kaynaklandığına dair ellerinde bir bulgu olmadığını belirterek soruşturmanın cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamaları temelinde yürütüldüğünü kaydetti.

İtfaiye olay yerine vardığında tüm merdiven boşluğunun alevlerle kaplandığı ve tüm kaçış yollarının kapalı olduğu bildirilmişti. Binadaki pek çok kişi panikle pencerelerden atlamış, yangını söndürebilmek için 120 itfaiyeci görev yapmıştı.

dpa / BK,ET

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