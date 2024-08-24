Solingen'de bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Almanya'da Solingen kentinin 650'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından bu sabah yapılan açıklamada, beşi ağır olmak üzere sekiz kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırının tek kişi tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis, olay sonrasında kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Açıklamada arama çalışmalarına özel tim ekiplerinin de katıldığı bildirilirken, saldırının mağdurlarının yanı sıra görgü tanıklarının da ifadelerinin alındığı aktarıldı.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi veren polis, olayın Cuma akşamı saat 21.40 sıralarında kent merkezindeki Fronhof meydanında kurulan sahnenin önünde düzenlendiğini ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin burada çok sayıda kişiyi bıçakladığını kaydetti. Polis, saldırganın kurbanlarını boyunlarından bıçakladığına dikkat çekti.

Polis saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor Fotoğraf: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Kentin kuruluşunun 650'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen festival için üç sahne ve 30'dan fazla stant kurulmuştu. Cuma günü başlayan "Çeşitlilik Festivali" adlı etkinliğin Pazar akşamına kadar sürmesi bekleniyordu. Yaklaşık 75 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği festival saldırı sonrasında iptal edildi.

Olaf Scholz: Fail bir an önce yakalanmalı

Saldırı Alman siyasetçiler tarafından üzüntüyle karşılandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu sabah X hesabından yaptığı açıklamada, "Solingen'deki saldırı, beni çok üzen korkunç bir olay" ifadelerini kullandı. Solingen Büyükşehir Belediye Başkanı Tim Kurzbach ile telefonda konuştuğunu kaydeden Scholz, kurbanların yasını tuttuklarını ve yakınlarının yanında olduklarını ifade etti. Yaralılara acil şifalar dileyen Scholz paylaşımında, "Fail bir an önce yakalanmalı ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi:

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, Solingen'deki saldırıdan "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, "korkunç şekilde" hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını ifade etti. "Emniyet yetkililerimiz faili yakalamak ve saldırının nedenlerinin ortaya çıkarılması için elinden geleni yapıyor" diyen Faeser, Kuzey Ren-Vestfalya polisine federal düzeyde de her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul da saldırının hemen sonrasında olay yerini ziyaret ederek, ntv televizyonuna açıklamalarda bulundu. Failin "Aniden rastgele insanları bıçakladığını" belirten Reul, şüpheli ve saldırının nedeni hakkında henüz bilgi vermenin mümkün olmadığını kaydetti.

DW,Reuters,epd,AFP / JD,ET

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