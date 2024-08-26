Solingen saldırısı göç ve iltica tartışmalarını alevlendirdi

Solingen saldırısı, Alman siyasetinde tansiyonu tırmandırdı. Scholz Hükümeti’ne ilticanın zorlaştırılması ve göçün sınırlandırılması baskısı artıyor. Uzmanlar ise "popülizm" uyarısında bulunuyor.

Solingen kentinde üç kişinin öldüğü, sekiz kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı Alman siyaset sahnesinde gerilimi tırmandırdı.

Cumartesi akşamı polise teslim olan 26 yaşındaki Suriyeli zanlı Issa Al H. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Federal Başsavcılık zanlının IŞİD üyesi olduğu üzerinde duruyor.

Solingen saldırısı zanlısı Issa Al H. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fotoğraf: Heiko Becker/REUTERS

Zanlı hakkında ortaya çıkan bilgiler ise göç ve iltica politikaları hakkındaki siyasi tartışmaların fitilini ateşledi. İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre zanlının Almanya'ya yaptığı iltica başvurusu 2022 yılında reddedildi ve geçen yıl sınır dışı edilmesi gerekiyordu.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon hükümeti ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) iltica politikalarının sertleştirilmesi, göçün sınırlandırılmasını talep ediyor.

CDU lideri Merz: Artık yeter!

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz, CDU'nun internet sayfasında yayımlanan "Artık Yeter!" başlıklı yazısında Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'e "Sizden göreve gelirken ettiğiniz yemininizi yerine getirmenizi ve Alman halkının zarar görmesini engellemenizi istiyoruz" çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) lideri Friedrich Merz. Fotoğraf: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Scholz'un Solingen benzeri terör saldırılarını engellemek için "artık daha fazla gecikmeden” yeni bir dizi karar alması gerektiğini savunan CDU lideri, suç işleyen Suriye ve Afganistan vatandaşlarının ülkelerine sınır dışı edilmelerinin sağlanmasını talep etti. Merz ayrıca, bu ülkelerden iltica taleplerinin artık kabul edilmemesi gerektiğini savundu, ülkelerine seyahat eden sığınmacıların da Almanya'daki oturum haklarının iptal edilmesini istedi. CDU lideri ayrıca, Almanya'nın sınırlarındaki denetimlerin de artık sürekli hale getirilmesini talep ediyor.

Solingen kentinin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin CDU'lu İçişleri Bakanı Herbert Reul de Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada Almanya'ya göçün sınırlandırılması gerektiğini vurguladı ve artık Almanya sınırlarında daha kapsamlı denetimlerin yapılması gerektiğini söyleyerek "Artık başka bir yol göremiyorum" dedi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarında Hür Demokrat Parti'den de (FDP) bir açıklama geldi.

FPD'li Konstantin Kuhle, Rheinische Post gazetesine Solingen saldırısı ile ilgili olarak verdiği demeçte hem federal hem eyalet hükümetlerinin hataları bulunduğunu söyledi, "Failin iltica başvurusu reddedildikten sonra, uzun zaman önce, Almanya'dan sınır dışı edilmesi gerekiyordu" sözlerini kaydeden Kuhle, iltica hakkı tanınmayanları gecikmeksizin Almanya'yı terk etmeleri gerektiğini savundu.

SPD Genel Sekreteri Kühnert: Anayasa'ya aykırı

Ana muhalefet lideri Merz'in iltica başvurularını sınırlandırma taleplerini değerlendiren SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert ise, "Hukuken uygulanması mümkün olmayan pek çok öneri" ifadelerini kullandı, gündeme getirilen bazı taleplerin Anayasa'ya aykırı olduğunu vurguladı.

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert. Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Kühnert, "Verilecek yanıt, İslamcılardan kaçan insanların yüzüne kapıyı çarpmak olamaz" sözlerini kaydetti, asıl genç erkeklerin radikalleşmesinin önüne geçmeye odaklanılması gerektiğini savundu, "Özellikle internet üzerinden nefret vaazları verenlere daha yakından bakmalı ve radikalleşmenin nasıl gerçekleştiğini görmeliyiz" dedi.

Solingen zanlısının iltica talebi reddedildikten sonra neden sınır dışı edilmediği de tartışmaların odağında yer alıyor.

SPD Genel Sekreteri Kühnert, Bulgaristan üzerinden Almanya'ya gelen ve iltica başvurusu reddedildiği için yeniden Bulgaristan'a sınır dışı edilmesi gereken zanlı ile ilgili olarak, "Bildiğimiz kadarıyla Bulgaristan onu geri almaya hazırdı. Kuzey Ren Vestfalya Hükümeti neden sınır dışı edilmediğini masaya yatırmak zorunda" değerlendirmesini aktardı.

Uzmanlardan popülizm uyarısı

Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerindeki seçimlere günler kala yapılan Solingen saldırısının anketlerde birinci parti çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) daha da güçlendirmesinden endişe ediliyor.

AfD'nin eş başkanlarından Alice Weidel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda göç politikalarına moratoryum uygulanması çağrısı yaptı. Weidel, beş yıl boyunca göçün ve Alman vatandaşlığına kabullerin durdurulması gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Andreas Zick. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/M. Kusch

Radikalleşmenin önlenmesi konularında yürüttüğü çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Andreas Zick ise siyasetçilere Solingen saldırısını araçsallaştırmama çağrısı yaptı.

Kamuoyuna uygulanması mümkün olmayan öneriler sunulmaması gerektiğini vurgulayan Zick, "Bu popülizmi güçlendiriyor" uyarısında bulundu.

Reuters, epd, dpa/ DA, TY

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