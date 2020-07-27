Sol Parti silah ihracatındaki artışa tepkili

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre, Alman şirketleri 2020 yılının ilk altı ayında 623 milyon euro değerinde muharebe silahı ihraç etti. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) soru önergesine dayandırdığı habere göre, yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği belirtildi. Bu yılın Haziran dönemindeki ihracat ise yaklaşık 49 milyon 300 bin euroya ulaştı.

Alman şirketlerinin silah ihracatı yaptığı ülkeler arasında Avrupa Birliği veya NATO üyeleri ile bunlarla eşit düzeyde sayılan ülkeler bulunduğu belirtildi. Üçüncü ülke olarak adlandırılan Avrupa Birliği veya NATO'ya üye olmayan ülkelere ise silah satılmadığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıtta, silahlı kuvvetlerini modernize etmek isteyen NATO müttefiklerinin Alman silah sistemleri satın aldığı ifade edildi. 2019 yılında Alman şirketleri 823 milyon 600 bin euro değerinde silah ihraç ederken, 2018 yılında bu rakam 770 milyon 800 bin olarak kaydedilmişti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen

Türkiye'ye silah satışına eleştirdi

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, "Federal Hükümet'in 2019 yılını aşacak şekilde savaş silahı ihracatı için izin vermesi sorumsuzluk" değerlendirmesinde bulundu. Özellikle NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatını eleştiren Dağdelen, "Suriye ve Irak'a giren, silah ve paralı askerler ile Libya'daki durumu alevlendiren ve Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs ve Yunanistan'ı savaşla tehdit eden NATO müttefiki Türkiye gibi ülkelere yapılan sevkiyat, Alman dış politikasının siyasi ve ahlaki açıdan iflası" şeklinde konuştu. Sol Partili siyasetçi, bu tutumun Alman hükümetinin açıkladığı silah ve teçhizat satışına kısıtlama öngören politika ile bağlantısı olmadığını ifade etti.

dpa/JD,HT

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