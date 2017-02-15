 Sol Parti Ülkücü Hareket′in yasaklanmasını istedi | Almanya | DW | 23.09.2021

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Almanya

Sol Parti Ülkücü Hareket'in yasaklanmasını istedi

Sol Parti, Almanya'da Meclis bünyesinde hazırlanan bilirkişi raporuna atfen Ülkücü Hareket'in "anayasaya aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle örgütün yasaklanmasını talep etti.

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Almanya'da Federal Meclis'in Bilimsel Hizmet birimi tarafından Ülkücü Hareket ile hazırlanan bilirkişi raporunun ardından Sol Parti,Ülkücü Hareket'in yasaklanması talebini bir kez daha dile getirdi. Tagesspiegel gazetesinin ilgili haberinde, raporda Ülkücü Hareket'in "anayasaya aykırı hedefleri kavgacı ve saldırgan bir biçimde hayata geçirmek istemesi" durumunda yasaklanmasının gündeme gelebileceğine işaret ediliyor.

Bu itham, doğruluğu hukuken onaylandığı takdirde Almanya'da bir örgütün kapatılması için yeterli sayılıyor.

10 Eylül'de sunulan bilirkişi raporunda ayrıca herhangi bir örgütün yasaklanmasına sebep olan nedenler sayılırken ilgili yasada yer alan, "Bir derneğin amacı ya da faaliyetleri halklar arası diyaloğa ağır, ciddi ve kalıcı bir biçimde zarar vermek" maddesine de atıfta bulunuldu.

Sol Parti: Hükümet başını kuma gömmekten vazgeçsin

Sol Parti'nin Federal Meclis milletvekillerinden Helin Evrim Sommer, Ülkücü Hareket'in atıfta bulunulan maddedeki suçları işlediğini dile getirerek daha önce aynı madde üzerinden yasaklanan İslamcı derneklere dikkat çekti.

"Federal Hükümet, Almanya'daki organize Türk aşırı sağcılığına karşı başını kuma gömme siyasetini sona erdirmelidir" diyen

Helin Evrim Sommer

Helin Evrim Sommer

Sommer, geçen yıl meclisteki tüm partilerin destek verdiği Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması kararını, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in görmezden gelemeyeceğini ifade etti.

Sommer ayrıca, "Acilen Almanya'daki Bozkurtların çatı örgütlerine yönelik bir yasaklama kararı çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Federal hükümeti "kendi meclisinin kararlarını, Türkiye hükümetiyle olan ilişkilerine feda etme politikası" güttüğünü savunan Sommer, "Almanya'daki Ülkücülerin en önemli çatı örgütleri" olarak nitelendirdiği, Avrupa Türk İslam Kültür Birliği (ATİB) ile Avrupa Türk Kültür Dernekleri Birliği'nin (ATB) derhal yasaklanarak faaliyetlerine son verilmesini istedi.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Sol Parti Ülkücü Hareket'in yasaklanmasını istedi

Sol Parti, Almanya'da Meclis bünyesinde hazırlanan bilirkişi raporuna atfen Ülkücü Hareket'in "anayasaya aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle örgütün yasaklanmasını talep etti.  

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