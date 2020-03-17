Sokağa çıkma yasağı gerekli mi?

Yeni tip koronavirüsün hızla yayılmasını engellemek için Almanya'da da sokağa çıkma yasağı tartışılıyor. İtalya ve Fransa'da getirilen sokağa çıkma yasağının uzatılması gündeme gelirken, Almanya'da bugüne kadar sadece Bavyera eyaletinin Mitterteich kentinde ve Wunsiedel bölgesinde "geçerli bir neden olmaksızın halkın evlerini terk etmesi" yasaklandı. Buna göre insanlar sadece, doktora, işe ve alışverişe gitmek için evden çıkabilecek.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder virüsün yayılma hızında yavaşlama kaydedilmezse, eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı getirilebileceğine işaret etti. Söder, Perşembe günü eyalet parlamentosunda yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı getirilmemesi için "her vatandaşın kendini gönüllü olarak kısıtlaması gerekiyor" dedi.

Ullmann: Hizmetlerde felaketle karşı karşıya kalabiliriz

Ancak ülke sokağa çıkma yasağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Andrew Ullmann, sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini savunuyor. Nordwest Zeitung'da konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Ullmann, salgın dinamiği kısa bir süre için yavaşlamazsa, verilen hizmetler konusunda bir felaket ile karşılaşılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ullmann, bu nedenle de geçici olarak geceleri sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin gerekli olduğunu belirtti. Ullmann, sosyal teması kesme konusundaki çağrıların herkes tarafından ciddiye alınmamasını da eleştirdi.

Weil: Yasağın ek bir katkısı yok

Buna karşılık, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil, sokağa çıkma yasağına karşı çıkıyor. Funke medya grubuna bağlı gazetelere konuşan Weil, mevcut kısıtlamalara kararlılıkla uyulduğu takdirde, sokağa çıkma yasağının uzmanlara göre sağlık açısından ek bir katkı sağlamadığını söyledi. Ancak Weil, "Korona eğlencelerinin yapılmasına veya sokak kafelerinde insanların dip dibe oturmasına da" göz yumulamayacağını vurguladı.

Montgomery: İtalya'da virüsün yayılması yavaşlamadı

Dünya Tıp Birliği Başkanı Ulrich Montgomery, Almanya genelinde sokağa çıkma yasağına kesinlikle karşı çıkıyor. İtalya'daki sokağa çıkma yasağını örnek gösteren Montgomery, bu yasak ile "virüsün yayılmasının hiç de yavaşlamadığına" dikkat çekti. Almanya Yazı İşleri Ağı'na konuşan Montgomery, sokağa çıkma yasağının "siyasi ümitsizlik önlemi" olduğunu belirterek, zorlayıcı önlemlerle daha fazla yol alındığının düşünüldüğünü kaydetti.

Bavyera eyaletinin Mitterteich kenti Almanya'da sokağa çıkma yasağı getirilen ilk yer oldu

Johna: Yasak yeni enfeksiyon eğrisini uzatır

Doktorlar sendikası Marburger Bund Başkanı Susanne Johna da, öncelikli hedefin yeni enfeksiyonların grafikte oluşturduğu eğriyi düşürmek olduğunu, ancak sokağa çıkma yasağı ile bu dalganın daha da uzun süreceğini belirtti. Susanne Johna, "Bu nedenle Avrupa'daki bazı ülkelerin yaptığı gibi sokağa çıkma yasağı gibi sert önlemlere başvurmak işe yaramayacaktır" dedi. Halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Johna, bazı insanların hâlâ durumun ciddiyetini kavrayamadığını dile getirdi.

Krause: Sağlık hizmetleri olumsuz etkilenir

Braunschweig'daki Helmholtz Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi'nden Gerard Krause de, sokağa çıkma yasağı konusunda uyarıda bulundu. Krause, Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "toplumsal hayata yönelik böyle bir müdahalenin" sağlık hizmetlerini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Tıbbi araçlar ve ilaçlar ile gıda maddelerinin tedariğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Krause, devletin gücünü kullanarak sokağa çıkma yasağı getirmesi halinde, "Hiç ihtiyacımız olmayan, başka yerlerde sorunlar yaşanır" şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağına anayasa hukuku ne diyor?

Sokağa çıkma yasağını anayasal haklar açısından değerlendiren hukuk uzmanı Ulrich Battis ise koronavirüs krizi nedeniyle getirilebilecek diğer kısıtlamaların anayasa ile uyumlu olduğunu savunuyor. Passauer Neue Presse'ye konuşan Battis, "Acil durum planı, gerekli, orantılı ve inandırıcı" dedi. Kamu güvenliğinin sağlanmasının söz konusu olduğuna dikkat çeken Battis, sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bir başvurunun kabul edilme şansının olmadığını belirtti. Battis, bu tür bir acil durumda bazı kısıtlamaların olabileceğini ve bunların gerekli olduğunun altını çizdi.

Almanya genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba akşamı halka hitaben televizyondan yaptığı konuşmada gerekirse sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğine işaret ederek, hükümetin olasılıkları sürekli yeniden değerlendirdiğini söylemişti.

epd,dpa / JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe