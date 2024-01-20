Sofuoğlu: Tüm Türkiye kökenliler Alman vatandaşlığı alır

Almanya'da çifte vatandaşlığa imkân tanıyan yasa tasarısının Federal Meclis'ten geçmesinin ardından çok sayıda Türkiye kökenlinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunması bekleniyor.

Almanya Türk Toplumu Derneği (TGD) Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu'na göre, bu yasa sayesinde Almanya'da bir süre sonra Alman vatandaşlığı bulunmayan Türkiye kökenli kalmayacak. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) konuşan Sofuoğlu "Uzun vadede, Almanya'da yaşayan ancak Alman vatandaşlığı bulunmayan 1,5 milyon Türk vatandaşının tamamının çifte vatandaşlık elde edeceğini varsayıyorum" öngörüsünde bulundu.

Sofuoğlu, bu yıl içinde Almanya'daki Türk vatandaşlarından 50 bin başvuru beklediğini söyledi.

"Yeni yasanın getirdikleri etrafta konuşulup yayıldıkça, vatandaşlık başvurularının sayısı da artmaya devam edecektir" ifadesini kullanan Sofuoğlu "Birçok kişi, avantajlarının dezavantajlarına ağır bastığını fark edecek" diye ekledi.

Sofuoğlu, başvuruların yoğunluğu karşısında Alman makamlarının süreci yönetme konusunda güçlükler yaşayabileceği tahmininde de bulundu. TGD Eş Başkanı, "Zaten bunalmış durumdalar" dedi.

Yeni yasanın içeriği

Almanya'da vatandaşlık yasasında reform öngören tasarı dün Federal Meclis'te kabul edildi. Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa, hem vatandaşlığa geçişleri kolaylaştırıyor hem de çifte vatandaşlığa imkân tanıyor.

Bugüne dek, bazı istisnalar hariç, geçerli olan kurala göre Alman vatandaşlığı alan kişi, eski vatandaşlığını iade etmek zorundaydı. Yeni yasa ile birden fazla vatandaşlığa sahip olmak prensipte olası kılınıyor.

Yeni yasayla birlikte, Almanya'da ikamet eden ve Alman vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancıların, artık bunun için sekiz yıl değil, beş yıl Almanya'da yaşamış olmaları yeterli olacak. "Özel uyum başarısı" ile öne çıkanlar için bu süre üç yıla kadar düşebilecek. Uyum konusunda başarılı olarak değerlendirilebilmek için Almanca'ya iyi bir seviyede hâkim olmak, toplum yararına gönüllü faaliyetlerde bulunmak ya da okul veya iş yerinde üstün başarı göstermek gerekiyor.

DW,dpa/CÖ,EC

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