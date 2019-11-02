"Siyasetçilere yönelik tehditler demokrasiye saldırıdır"

Yeşiller Partisi'nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir ile aynı partiden Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'un ABD bağlantılı Neonazi bir gruptan ölüm tehdidi aldığı açıklandı. Kölnische Rundschau gazetesi Cem Özdemir ve Claudia Roth ile ilgili ölüm tehditlerini yorum sütunlarına taşıyor.

"Cem Özdemir ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth gibi tanınan politikacılara yönelik iğrenç ölüm tehditleri demokrasimize yapılan bir saldırıdır. Eğer topluma mal olmuş kişiler yaşamlarının ya da yakınlarının tehdit altında olduğunu gördüklerinde, korkuyor ya da ağızlarını kapamak zorunda kalıyorlarsa özgürlük tehdit altındadır... Peki ne yapılmalı? Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Hermann'ın önerdiği gibi yasaları sertleştirmek doğru görünüyor ancak yetersiz. Almanya'da genel olarak özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü, insan haysiyetini, liberal düzeni sorgulayan hareket ve sloganların toplum dışına itilmesi bir gereklilik. Her birimizden bu talep ediliyor ve toplumumuza karşı sorumluluk taşıyoruz."

Yeşiller Partisi'nin eski eş başkanı Cem Özdemir'in aşırı sağcı bir gruptan ölüm tehdidi almasının ardından Mannheimer Morgen gazetesi yorum sütunlarında sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile bağlantılı grupların takibe alınması gerektiğini belirtiyor.

"AfD hakkında ne kadar radikal konuşulursa, Neonazilere sempati duyan ırkçı kanadın güçlendiği ve şiddet yanlısı saldırganların deliklerinden çıkmak için cesaret bulduğu bir o kadar da gerçek. AfD ile bağlantılı alt yapılanmaların Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından ülke çapında takibata alınmasının zamanı geldi de geçti. Hatta yasaklanmasının da."

Südwest Presse gazetesinde yayımlanan yorumda Özdemir ve Roth'a yönelik tehditlerin düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği belirtiliyor.

"Özdemir ve Roth gibi cesur kişilikler duruşlarını savunmaya devam edecekler. Ancak ya bu gibi tehditleri umursamayanlar? Eğer bir kimse duruşundan dolayı sağcı kanadın ölüm tehditi listelerinde yer alıyorsa bu, düşünce özgürlüğünü tehdit eder. Hatta bu tehdit bir şeyi söyleme imkanını kısıtladığı iddia edilen ve şu sıralar tartışılan siyaseten doğru olma düsturundan daha güçlü.”

Badische Neueste Nachrichten gazetesindeki yorumda ise Alman vatandaşı IŞİD mensupları ile ilgili soruna dikkat çekiliyor.

"Alman siyasetinin halledilmesi gereken gerçek sorunlarla uğraşmak yerine kum havuzunda oynamasının intikamı alınıyor. Suriye'de uluslararası bir güvenli bölge gibi tamamen gerçek dışı bir plana harcanan zaman ve enerji yerine Berlin, Alman cihatçılara bir çözüm bulmak konusunda çalışmalıydı. O zaman Ankara IŞİD'lileri serbest bırakabilirdi. Sonrasında yurtdışında bulunan birçok Alman pasaportsuz olarak yasadışı biçimde buraya gelirdi. Almanya IŞİD'lileri ülkeye getirip burada yargılamalıdır."

DW/SSB, JD

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