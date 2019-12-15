Sisam Adası'nda sığınmacılara polis müdahalesi

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda kapasitesinin üzerinde dolu olan sığınmacı kampındaki yaşam koşullarını protesto için düzenlenen gösteride sığınmacılarla polis arasında çatışma çıktı. Yunan haber ajansı ANA, çoğunluğunu Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların oluşturduğu göstericilerin kampın yakınlarında bir caddeye barikat kurduğunu ve daha sonra polise taş attığını duyurdu. Bunun üzerine polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu belirtildi.

Ege Denizi'ndeki Sisam Adası, Türkiye'den gelen sığınmacıların kabul edildiği ve iltica başvurularının değerlendirildiği beş ada arasında bulunuyor. Yunan makamlarının verilerine göre 650 civarında sığınmacı için tasarlanan kampta yaklaşık 7 bin 500 kalıyor. Sığınmacıların çoğu tesislerin dışındaki çadırlarda ve kulübelerde konaklıyor.

Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yunan hükümeti Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada, adaya en az 5 bin kişi kapasiteli daha büyük bir sığınmacı kampı yapılacağını duyurmuştu. Ancak hükümetin planlarına karşı çıkan adadaki yerel yönetim, bunun yerine sığınmacıların başka bir yere taşınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, bu yıl içinde deniz yoluyla 55 bin, Türkiye sınırı üzerinden kara yoluyla ise 14 bin sığınmacı Yunanistan'a geçti.

İnsan hakları savunucuları ve bölgede görev yapan sağlık personeli adalardaki sığınmacı kamplarındaki yaşam koşullarının fiziksel ve ruhsal sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yunan hükümeti, adalarda bulunan sığınmacıların bir bölümünü anakaraya nakletmeye başladı. Gelecek yıla kadar yaklaşık 20 bin sığınmacının anakaraya nakledilmesi öngörülüyor. Ancak anakaradaki sığınmacı kabul merkezlerinin de dolu olduğu belirtiliyor.

AFP/JD,BK

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