 Sisam Adası′nda sığınmacılara polis müdahalesi | AVRUPA | DW | 19.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Sisam Adası'nda sığınmacılara polis müdahalesi

Sisam Adası’ndaki sığınmacı kampının olumsuz koşullarını protesto eden sığınmacılara polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. 650 kişi için tasarlanan kampta yaklaşık 7 bin 500 sığınmacı kalıyor.

Griechenland Krawalle im Flüchtlingslager Samos (Reuters/Samiaki TV)

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda kapasitesinin üzerinde dolu olan sığınmacı kampındaki yaşam koşullarını protesto için düzenlenen gösteride sığınmacılarla polis arasında çatışma çıktı. Yunan haber ajansı ANA, çoğunluğunu Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıların oluşturduğu göstericilerin kampın yakınlarında bir caddeye barikat kurduğunu ve daha sonra polise taş attığını duyurdu. Bunun üzerine polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu belirtildi.

Ege Denizi'ndeki Sisam Adası, Türkiye'den gelen sığınmacıların kabul edildiği ve iltica başvurularının değerlendirildiği beş ada arasında bulunuyor. Yunan makamlarının verilerine göre 650 civarında sığınmacı için tasarlanan kampta yaklaşık 7 bin 500 kalıyor. Sığınmacıların çoğu tesislerin dışındaki çadırlarda ve kulübelerde konaklıyor.

Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yunan hükümeti Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada, adaya en az 5 bin kişi kapasiteli daha büyük bir sığınmacı kampı yapılacağını duyurmuştu. Ancak hükümetin planlarına karşı çıkan adadaki yerel yönetim, bunun yerine sığınmacıların başka bir yere taşınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, bu yıl içinde deniz yoluyla 55 bin, Türkiye sınırı üzerinden kara yoluyla ise 14 bin sığınmacı Yunanistan'a geçti.

İnsan hakları savunucuları ve bölgede görev yapan sağlık personeli adalardaki sığınmacı kamplarındaki yaşam koşullarının fiziksel ve ruhsal sağlığı tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yunan hükümeti, adalarda bulunan sığınmacıların bir bölümünü anakaraya nakletmeye başladı. Gelecek yıla kadar yaklaşık 20 bin sığınmacının anakaraya nakledilmesi öngörülüyor. Ancak anakaradaki sığınmacı kabul merkezlerinin de dolu olduğu belirtiliyor.

AFP/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Ege adalarında sığınmacı sayısı 40 bini aştı

Ege Denizi'nin doğusundaki Yunan Adaları'nda bulunan kamplarda yaşayan sığınmacıların sayısı 40 bini geçti. Atina, 1 Ocak'tan itibaren sığınmacıları Türkiye'ye daha hızlı iade etmeyi planlıyor. (09.12.2019)  

Türkiye'den AB'ye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların sayılarında artış

Türkiye'den kaçak yollarla AB'ye geçen sığınmacıların sayılarında büyük artış kaydedildi. Yunanistan Türkiye'yi suçladı. (17.12.2019)  

BM'den Atina'ya sığınmacı çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Atina’ya mülteci kamplarındaki koşulları iyileştirme çağrısı yaptı. Grandi Avrupa’nın sığınmacı çocukları korumak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti. (27.11.2019)  

Benzer içerik

Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis

Miçotakis'ten Almanya'ya sığınmacı çağrısı 15.12.2019

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'nın ülkesinden daha fazla sığınmacı alması gerektiğini belirtti. Miçotakis ayrıca, Türkiye'nin AB ile yaptığı sığınmacı anlaşmasına uymadığını iddia etti.

DW Haber - 18.12.2019 18.12.2019

DW Haber'de bugün: ▪️ABD'den yaptırım: "Beyaz Saray dışında Türkiye’nin Washington’da dostu kalmadı" ▪️Yunanistan 2020'de 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye yollayacak ▪️Özel okullara teşvik artıyor, eğitime kamusal kaynak azalıyor

Lesbos Flüchtlingslager Moria 3

Yunanistan 2020'de 100 bin yeni mülteci bekliyor 18.12.2019

Yunanistan hükümeti, gelecek yıl 100 bin sığınmacının Türkiye’den yasal olmayan yollarla Yunan adalarına geleceğini tahmin ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Malta Başbakanı Joseph Muscat, 1 Aralık'ta televizyondan halka seslenerek ocak ayında istifa edeceğini açıklamıştı.

AP’den Malta Başbakanı’na derhal istifa çağrısı

AP, gazeteci Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Malta hükümeti üzerindeki baskıyı artıyor. Parlamentoda büyük çoğunluğun oylarıyla alınan kararda Malta Başbakanı Muscat’ın derhal istifa etmesi talep edildi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  