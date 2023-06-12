  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
ÇatışmalarKüresel

SIPRI raporu: Nükleer silahlar yeniden yükselişte

1 saat önce

SIPRI raporunda, dünyadaki nükleer güçlerin kullanıma hazır nükleer başlık sayısını artırdığı ve modernizasyon çalışmalarına hız verdiğine işaret edildi.

https://p.dw.com/p/4SSGv
Fransa'nın 1971'deki nükleer denemesinde atom bombası patlatılması sonucu oluşan görüntü.
Fransa'nın 1971'deki nükleer denemesinde atom bombası patlatılması sonucu oluşan görüntü.Fotoğraf: dpa/picture-alliance

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2023 yılı raporunda dünyadaki nükleer silahlanma tehlikesine dikkat çekildi. ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'i dünyadaki nükleer güçler olarak sıralayan SIPRI, bu ülkelerin operasyonel nükleer silahlarının sayısının arttığı ve uzun vadeli modernizasyon ve geliştirme programlarına hız verildiği tespitinde bulundu.

SIPRI raporunda, 2023 Ocak ayı itibarıyla dünyada tahmini olarak 12 bin 512 nükleer başlık bulunduğu, aralarında 9 bin 576'sının potansiyel kullanım için depolarda hazır bulundurulduğu, kullanıma hazır nükleer başlık sayısının 2020 Ocak ayına göre 86 arttığı belirtildi.

Yüzde 90'ı ABD ve Rusya'nın elinde

Dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ının ABD ve Rusya'nın envanterinde bulunduğuna işaret eden SIPRI, her iki ülkenin nükleer silah sayısının 2022'ye göre sabit kaldığını belirtti, ancak Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gerilimde şeffaflığın azaldığı da not edildi.

Raporda yer alan tahmini verilere göre, 2023 itibarıyla depolarda tutulan ve potansiyel kullanıma hazır başlık sayısı ABD'de bin 938, Rusya'da 2 bin 815, Birleşik Krallık'ta 105 ve Fransa'da 10 iken Çin'de 410 olarak kaydedildi. Rapora göre Hindistan'ın 164, Pakistan'ın 170, Kuzey Kore'nin 30 ve İsrail'in 90 nükleer başlığı depoda kullanıma hazır bulunuyor. Nükleer güçler arasında İsrail, nükleer silahlara sahip olduğunu ne teyit eden ne de yalanlayan tek ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in silah sayısında önemli artış

Raporda, Çin'in nükleer silahlarındaki artışa da vurgu yapıldı. Ülkenin 2022 Ocak ayında 350 olan nükleer başlık sayısının 2023 Ocak ayında 410'a yükseldiğine dikkat çeken SIPRI, artış eğiliminin sürmesinin beklendiğini kaydetti.

SIPRI Direktörü Dan Smith, raporla ilgili olarak, dünyada nükleer silah sayısının düzenli olarak gerilediği uzun bir dönemin sonuna gelindiğini belirterek "İnsanlık tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birine doğru sürükleniyoruz. Dünyadaki hükümetlerin jeopolitik gerilimleri yatıştırmak, silahlanma yarışını yavaşlatmak, çevresel sorunlar ve artan açlığın sonuçlarıyla başa çıkmak için iş birliği yollarını bulması hayati önem taşımakta" diye konuştu.

DW/BK,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Rusya ve Belarus liderleri Putin ve Lukaşenko

Putin Belarus'a nükleer silah sevki için tarih verdi

Putin Belarus'a nükleer silah sevki için tarih verdi

Rusya lideri Putin, taktik nükleer silahların Belarus'taki tesislerin tamamlanmasının ardından 7-8 Temmuz'da sevk edileceğini bildirdi. Rusya Sovyetler sonrasında ilk kez ülke dışında nükleer silah konuşlandırmış olacak.
Politika9 Haziran 2023
B-21 Raider bombardıman uçağı

ABD yeni hayalet uçağı B-21'i tanıttı

ABD yeni hayalet uçağı B-21'i tanıttı

ABD, nükleer ve konvansiyonel silah taşıma kapasitesine sahip hayalet uçağı B-21 Raider'i tanıttı. ABD Hava Kuvvetleri uçak için "gelecekteki bombardıman gücümüzün omurgası" ifadesini kullandı.
Teknoloji3 Aralık 2022

NATO "nükleer caydırıcılık" tatbikatını başlatıyor

NATO "nükleer caydırıcılık" tatbikatını başlatıyor

NATO, her yıl düzenli olarak yapılan "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatını başlatıyor. Ukrayna savaşının gölgesinde düzenlenen tatbikata 60 uçak katılacak.
Politika17 Ekim 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

NATO tatbikatı Air Defender 23'e katılan bir Amerikan askeri

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Recep Tayyip Erdogan und Ulf Kristersson

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

İsveç'in NATO üyeliği için kritik aşama

Politika18 saat önce

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

Ünlü markalara insan hakları ihlâli suçlaması

İnsan Hakları11 Haziran 2023
Federal İstihdam Dairesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre iş gücü açığı çekilen meslek dalları geçen yıl 200 ile rekor kırdı.

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Almanya'da kalifiye iş gücü sıkıntısı alarm veriyor

Ekonomi11 Haziran 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında uluslararası yakalama emri bulunuyor.

Dokunulmazlık zırhı Putin'i koruyabilir mi?

Dokunulmazlık zırhı Putin'i koruyabilir mi?

Politika10 Haziran 2023

Almanya'da "seçme yaşı 16'ya insin" tartışması

Almanya'da "seçme yaşı 16'ya insin" tartışması

Politika10 Haziran 2023
Türkischer Wahlkampf in Deutschland

"AKP Almanya'daki seçim çalışmalarına 2021'de başladı"

"AKP Almanya'daki seçim çalışmalarına 2021'de başladı"

Politika9 Haziran 2023
Ana sayfaya dön